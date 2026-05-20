Israel tấn công Lebanon, ít nhất 22 người thiệt mạng

Các cuộc không kích dữ dội của Israel đã diễn ra tại miền Nam Lebanon, bao gồm các khu vực như Nabatieh, Bint Jbeil và Tyre, đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng trong 24 giờ qua, cùng với nhiều ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Israel không kích vào một tòa nhà chung cư ở Beirut, Lebanon. Ảnh: AP

Các cảnh báo sơ tán tiếp tục được Israel đưa ra tại hàng chục thị trấn và làng mạc, trong đó có những khu vực cách xa biên giới, nơi đang là chỗ ở của những người di tản từ các khu vực khác.

Lực lượng phòng vệ dân sự Lebanon hôm 19/5 cho biết, Israel đã bắt giữ 7 người tại thị trấn Rashaya ở miền Nam Lebanon, sau đó đã thả 4 người, trong khi 3 người còn lại đang bị giam giữ tại Israel.

Trong khi đó, Hezbollah hôm qua tuyên bố đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel ở miền Nam Lebanon. Trước đó 1 ngày, Hezbollah sử dụng máy bay không người lái tấn công hệ thống phòng không tại miền Bắc Israel. Quân đội Israel cho biết đã ngăn chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này.

Theo Bộ Y tế Lebanon, số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2/3 đã lên tới 3.042 người. Trong khi 20 binh sĩ Israel thiệt mạng do cuộc xung đột trong cùng khoảng thời gian.