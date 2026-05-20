  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Israel tấn công Lebanon, ít nhất 22 người thiệt mạng

Thứ Tư, 05:16, 20/05/2026
VOV.VN - Các cuộc tấn công của Israel trên khắp miền Nam Lebanon đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua. Israel cũng ban hành cảnh báo sơ tán tại hàng loạt thị trấn và làng mạc.

Các cuộc không kích dữ dội của Israel đã diễn ra tại miền Nam Lebanon, bao gồm các khu vực như Nabatieh, Bint Jbeil và Tyre, đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng trong 24 giờ qua, cùng với nhiều ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Israel không kích vào một tòa nhà chung cư ở Beirut, Lebanon. Ảnh: AP

Các cảnh báo sơ tán tiếp tục được Israel đưa ra tại hàng chục thị trấn và làng mạc, trong đó có những khu vực cách xa biên giới, nơi đang là chỗ ở của những người di tản từ các khu vực khác.

Lực lượng phòng vệ dân sự Lebanon hôm 19/5 cho biết, Israel đã bắt giữ 7 người tại thị trấn Rashaya ở miền Nam Lebanon, sau đó đã thả 4 người, trong khi 3 người còn lại đang bị giam giữ tại Israel.

Trong khi đó, Hezbollah hôm qua tuyên bố đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel ở miền Nam Lebanon. Trước đó 1 ngày, Hezbollah sử dụng máy bay không người lái tấn công hệ thống phòng không tại miền Bắc Israel. Quân đội Israel cho biết đã ngăn chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này.

Theo Bộ Y tế Lebanon, số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2/3 đã lên tới 3.042 người. Trong khi 20 binh sĩ Israel thiệt mạng do cuộc xung đột trong cùng khoảng thời gian.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn thêm 45 ngày

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (15/5) thông báo, lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn thêm 45 ngày, sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Lebanon và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc.

Lebanon chìm trong khói lửa khi Israel và Hezbollah tiếp tục đối đầu

VOV.VN - Giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công bằng máy bay không người lái, trong bối cảnh Israel và Lebanon đang tiến hành đàm phán tại Mỹ nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình và duy trì lệnh ngừng bắn.

"Vũ khí thay đổi cuộc chơi" của Hezbollah chống lại Israel ở mặt trận Lebanon

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ và Iran chưa thể đạt được tiếng nói chung về bảo vệ các tuyến giao thương biển, mặt trận Lebanon lại tiếp tục nóng lên. Sự leo thang của cuộc chiến UAV giữa Israel và Hezbollah không chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng Trung Đông mà còn khiến lộ trình hòa bình khu vực trở nên bất định.

Các cuộc tấn công của Israel gần Thủ đô của Lebanon khiến 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Y tế Lebanon cho biết, các cuộc tấn công của Israel hôm nay (13/5), nhằm vào một đường cao tốc ở phía Nam Thủ đô Beirut đã khiến 8 người thiệt mạng, khi cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel sắp diễn ra.

Israel không kích Gaza, nhắm vào thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hamas

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh do Mỹ làm trung gian tại Dải Gaza, quân đội Israel ngày 15/5 đã tiến hành loạt không kích nhằm vào Izz al-Din al-Haddad – nhân vật được xem là chỉ huy quân sự cấp cao nhất còn lại của Hamas ở Gaza.

