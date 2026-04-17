中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel tuyên bố chiến dịch chống lại Hezbollah vẫn chưa hoàn tất

Thứ Sáu, 22:23, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 17/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết, chiến dịch chống lại Hezbollah vẫn chưa hoàn tất, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn tại Lebanon có hiệu lực từ đêm hôm qua (16/4).

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, chiến dịch quân sự trên bộ tại Lebanon và các cuộc tấn công vào Hezbollah, đã đạt được nhiều thành quả nhưng vẫn chưa hoàn tất.

Ông Israel Katz cho biết, vẫn còn những khu vực ở phía Nam Lebanon chưa được quét sạch các tay súng Hezbollah, nhấn mạnh điều này sẽ phải được thực hiện thông qua các biện pháp ngoại giao hoặc bằng hoạt động quân sự sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc.

Xe tăng và binh sĩ Israel trong một hoạt động. Ảnh: Reuters

Theo chi tiết lệnh ngừng bắn do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, Israel bảo lưu quyền tiếp tục nhắm mục tiêu vào Hezbollah để ngăn chặn các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch, sắp xảy ra hoặc đang diễn ra.

Israel, với quân đội đang chiếm đóng một phần miền Nam Lebanon, cũng cho biết sẽ duy trì khu vực an ninh rộng khoảng 10km đã thiết lập dọc biên giới.

Trong khi đó, quân đội Lebanon hôm nay báo cáo về các hành động gây hấn của Israel tại miền Nam Lebanon, cho rằng đây là những hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới được công bố.

Ông Trump nói Israel bị cấm tấn công Lebanon

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cấm Israel không kích Lebanon sau thỏa thuận ngừng bắn, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định chưa kết thúc chiến dịch nhằm vào Hezbollah.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Hezbollah Israel Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lebanon cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Quân đội Lebanon cáo buộc Israel tiến hành “một số cuộc tấn công” vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vào thời điểm chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận này có hiệu lực.

Các nước Arab hoan nghênh lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon

VOV.VN - Tối 16/4, nhiều quốc gia Arab đã đồng loạt lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn 10 ngày vừa có hiệu lực giữa Israel và Lebanon, coi đây là bước tiến quan trọng hướng tới tái lập an ninh và sự ổn định trên toàn khu vực.

Israel phá hủy cây cầu huyết mạch, cô lập miền Nam Lebanon

VOV.VN - Israel ngày 16/4 tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Lebanon, trong đó một cuộc tấn công đã phá hủy cây cầu cuối cùng nối miền Nam Lebanon với phần còn lại của đất nước.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ