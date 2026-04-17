Israel tuyên bố chiến dịch chống lại Hezbollah vẫn chưa hoàn tất

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, chiến dịch quân sự trên bộ tại Lebanon và các cuộc tấn công vào Hezbollah, đã đạt được nhiều thành quả nhưng vẫn chưa hoàn tất.

Ông Israel Katz cho biết, vẫn còn những khu vực ở phía Nam Lebanon chưa được quét sạch các tay súng Hezbollah, nhấn mạnh điều này sẽ phải được thực hiện thông qua các biện pháp ngoại giao hoặc bằng hoạt động quân sự sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc.

Xe tăng và binh sĩ Israel trong một hoạt động. Ảnh: Reuters

Theo chi tiết lệnh ngừng bắn do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, Israel bảo lưu quyền tiếp tục nhắm mục tiêu vào Hezbollah để ngăn chặn các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch, sắp xảy ra hoặc đang diễn ra.

Israel, với quân đội đang chiếm đóng một phần miền Nam Lebanon, cũng cho biết sẽ duy trì khu vực an ninh rộng khoảng 10km đã thiết lập dọc biên giới.

Trong khi đó, quân đội Lebanon hôm nay báo cáo về các hành động gây hấn của Israel tại miền Nam Lebanon, cho rằng đây là những hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới được công bố.