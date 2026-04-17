Ông Trump nói Israel bị cấm tấn công Lebanon

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 tuyên bố Israel sẽ không tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Lebanon, đồng thời nhấn mạnh, Washington “cấm” hành động này trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah vừa có hiệu lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Miami, Florida, ngày 9/3/2026. Ảnh: AP

“Israel sẽ không còn ném bom Lebanon nữa. Họ bị Mỹ nghiêm cấm làm điều đó. Thế là đủ rồi!”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh trong bài đăng trên mạng xã hội Truth ngày 17/4. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về việc lệnh cấm này có áp dụng cho cả các hoạt động quân sự mang tính phòng thủ hay không.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày sau khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày, nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng, nước này vẫn chưa hoàn tất các mục tiêu quân sự đối với Hezbollah. Trong thông điệp ghi hình, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục các kế hoạch nhằm đối phó với các mối đe dọa còn lại, bao gồm tên lửa và thiết bị bay không người lái.

“Chúng tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn còn những việc cần làm để xử lý mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái”, ông Netanyahu nói, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu quan trọng là “giải giáp Hezbollah”.

Những tuyên bố trái chiều từ Washington và Tel Aviv cho thấy vẫn còn nhiều khác biệt trong cách tiếp cận đối với tình hình an ninh tại Lebanon, bất chấp nỗ lực quốc tế nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực.