中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump nói Israel bị cấm tấn công Lebanon

Thứ Sáu, 22:06, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cấm Israel không kích Lebanon sau thỏa thuận ngừng bắn, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định chưa kết thúc chiến dịch nhằm vào Hezbollah.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 tuyên bố Israel sẽ không tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Lebanon, đồng thời nhấn mạnh, Washington “cấm” hành động này trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah vừa có hiệu lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Miami, Florida, ngày 9/3/2026. Ảnh: AP

“Israel sẽ không còn ném bom Lebanon nữa. Họ bị Mỹ nghiêm cấm làm điều đó. Thế là đủ rồi!”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh trong bài đăng trên mạng xã hội Truth ngày 17/4. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về việc lệnh cấm này có áp dụng cho cả các hoạt động quân sự mang tính phòng thủ hay không.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày sau khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày, nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng, nước này vẫn chưa hoàn tất các mục tiêu quân sự đối với Hezbollah. Trong thông điệp ghi hình, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục các kế hoạch nhằm đối phó với các mối đe dọa còn lại, bao gồm tên lửa và thiết bị bay không người lái.

“Chúng tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn còn những việc cần làm để xử lý mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái”, ông Netanyahu nói, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu quan trọng là “giải giáp Hezbollah”.

Những tuyên bố trái chiều từ Washington và Tel Aviv cho thấy vẫn còn nhiều khác biệt trong cách tiếp cận đối với tình hình an ninh tại Lebanon, bất chấp nỗ lực quốc tế nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Donald Trump Benjamin Netanyahu Israel Lebanon Hezbollah Mỹ Trung Đông ngừng bắn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Các nước Arab hoan nghênh lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon
Các nước Arab hoan nghênh lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon

VOV.VN - Tối 16/4, nhiều quốc gia Arab đã đồng loạt lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn 10 ngày vừa có hiệu lực giữa Israel và Lebanon, coi đây là bước tiến quan trọng hướng tới tái lập an ninh và sự ổn định trên toàn khu vực.

Các nước Arab hoan nghênh lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon

Các nước Arab hoan nghênh lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon

VOV.VN - Tối 16/4, nhiều quốc gia Arab đã đồng loạt lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn 10 ngày vừa có hiệu lực giữa Israel và Lebanon, coi đây là bước tiến quan trọng hướng tới tái lập an ninh và sự ổn định trên toàn khu vực.

Nhà Trắng hé lộ hậu trường đàm phán thỏa thuận ngừng bắn Israel - Lebanon
Nhà Trắng hé lộ hậu trường đàm phán thỏa thuận ngừng bắn Israel - Lebanon

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố tiến trình đạt lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, đồng thời đưa ra 6 điều khoản then chốt, mở đường cho đàm phán hòa bình dài hạn.

Nhà Trắng hé lộ hậu trường đàm phán thỏa thuận ngừng bắn Israel - Lebanon

Nhà Trắng hé lộ hậu trường đàm phán thỏa thuận ngừng bắn Israel - Lebanon

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố tiến trình đạt lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, đồng thời đưa ra 6 điều khoản then chốt, mở đường cho đàm phán hòa bình dài hạn.

Phản ứng của các nước về lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon
Phản ứng của các nước về lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ cộng đồng quốc tế và các nước Arab, song nhiều ý kiến cảnh báo đây mới chỉ là bước khởi đầu, trong khi Iran tuyên bố tiếp cận thận trọng và Israel vẫn còn hoài nghi.

Phản ứng của các nước về lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon

Phản ứng của các nước về lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ cộng đồng quốc tế và các nước Arab, song nhiều ý kiến cảnh báo đây mới chỉ là bước khởi đầu, trong khi Iran tuyên bố tiếp cận thận trọng và Israel vẫn còn hoài nghi.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ