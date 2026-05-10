Cải chính

Iran phản hồi đề xuất của Mỹ, Kuwait và UAE bị tấn công bằng UAV

Chủ Nhật, 20:49, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông Iran chiều 10/5 đưa tin nước này đã chuyển phản hồi chính thức đối với đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ. Tuy nhiên, nội dung chi tiết không được đề cập.

Theo hãng thông tấn IRNA, Iran đã chuyển cho nhà trung gian Pakistan phản hồi chính của Tehran đối với đề xuất do Mỹ xây dựng về kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, nội dung chi tiết liên quan không được đề cập. Thời gian chuyển giao phản hồi, cũng không được nhắc đến. Trước đó, giới chức Mỹ bày tỏ hy vọng Iran sẽ đưa ra phản hồi trong ngày 9/5, nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán.

iran phan hoi de xuat cua my, kuwait va uae bi tan cong bang uav hinh anh 1
Người dân Iran cầm quốc kỳ tại Tehran. Ảnh: Reuters

Liên quan tình hình thực địa, giới chức Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đã phát hiện và đánh chặn một số máy bay không người lái thù địch xâm nhập không phận hồi sáng sớm nay, lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 8/4. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố.

Cùng lúc, Bộ Quốc phòng UAE cũng thông báo đã đánh chặn 2 máy bay không người lái của Iran xâm nhập không phận. Đây là lần thứ 2 trong tuần, UAE thông báo đánh chặn vũ khí từ Iran. Trước đó, hồi giữa tuần, quốc gia vùng Vịnh khẳng định đã bị 15 tên lửa và 4 máy bay không người lái của Iran tấn công.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, giới chức Qatar xác nhận một tàu hàng tại vùng biển của nước này đã bị một máy bay không người lái tấn công và gây cháy hồi sáng nay. Vụ tấn công không gây thiệt hại về người, nhưng chấm dứt khoảng thời gian yên tĩnh gần 48h được thiết lập tại vịnh Ba Tư sau loạt cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Mỹ và các lực lượng Iran hồi giữa tuần. Nguồn gốc chiếc máy bay thực hiện cuộc tấn công, chưa được công bố.

Bá Thi/VOV-Cairo
