  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Israel và Iran tiếp tục tập kích nhau, xuất khẩu dầu của vùng vịnh giảm hơn 70%

Thứ Ba, 05:21, 17/03/2026
VOV.VN - Hôm qua, ngày thứ 17 của cuộc chiến Trung Đông, Israel và Iran tiếp tục tập kích nhau dữ dội. Xung đột leo thang khiến hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu của các nước Vùng Vịnh suy giảm mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, trong ngày 16/3, không quân nước này mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn vào Iran, nhắm mục tiêu là các căn cứ quân sự và cơ sở của chính quyền Iran, trong đó có trung tâm chỉ huy tình báo ở thủ đô Tehran. Tuy nhiên, kết quả cụ thể của chiến dịch không kích chưa được công bố.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao của quân đội Israel khẳng định cuộc chiến của nước này với Iran dự kiến kéo dài thêm ít nhất một tháng nữa. Theo đó, Israel sẽ tăng cường tấn công nhằm làm suy yếu chính quyền Iran, thúc đẩy sự bất ổn và tạo điều kiện cho người dân Iran lật đổ chính quyền.

israel va iran tiep tuc tap kich nhau, xuat khau dau cua vung vinh giam hon 70 hinh anh 1
Israel tấn công Lebanon. Nguồn: AP

Về các cuộc tấn công của Iran, truyền thông Israel cho biết trong ngày 16/3, Iran đã tiến hành tổng cộng 7 đợt tấn công tên lửa đạn đạo về phía Israel. Hai cuộc tập kích mới nhất diễn ra hồi đêm qua, cách nhau khoảng một giờ, với một lượng nhỏ tên lửa được phóng từ Iran, hướng về khu vực miền Trung Israel và Jerusalem. Hệ thống phòng không Israel đã được kích hoạt và đánh chặn thành công một số quả đạn. Chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại từ các cuộc tấn công.

Tại khu vực Vùng Vịnh, một số quốc gia tiếp tục thông báo bị tên lửa và máy bay không người lái của Iran tập kích. Trong đó, UAE xác nhận bắn hạ 6 tên lửa đạn đạo và 21 máy bay không người lái của Iran. Tính từ đầu xung đột ngày 28/2, UAE đã đánh chặn tổng cộng 304 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình cùng 1.627 UAV của Iran.

Trước đó, trưa hôm qua, Saudi Arabia cũng thông báo đã đánh chặn 61 máy bay không người lái của Iran xâm nhập không phận.

Chiến dịch tấn công đáp trả của Iran nhằm vào các quốc gia Vùng Vịnh cũng như việc phong tỏa eo biển Hormuz đang làm suy giảm nghiêm trọng hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu thô của khu vực. Dữ liệu do hãng tin Reuters công bố hôm qua cho biết trong tuần từ 8–15/3, công suất khai thác dầu của 8 nước Vùng Vịnh gồm Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Oman, Qatar, Bahrain, UAE và chính Iran đã giảm tới 61% so với cùng kỳ tháng 2, từ mức 25,13 triệu thùng/ngày xuống còn 9,71 triệu thùng/ngày.

Đặc biệt, hoạt động xuất khẩu dầu thô thậm chí còn giảm mạnh hơn, với mức giảm lên tới 71%, từ 26,1 triệu thùng/ngày xuống chỉ còn 7,5 triệu thùng/ngày.

Theo dữ liệu của hãng Kpler, trước khi xung đột nổ ra, xuất khẩu dầu qua đường biển của 8 nước Vùng Vịnh chiếm tới 36% sản lượng toàn cầu.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Israel Iran xung đột chiến sự Trung Đông Israel không kích Iran Iran tấn công tên lửa Israel eo biển Hormuz xuất khẩu dầu Vùng Vịnh nguồn cung năng lượng toàn cầu Saudi Arabia UAE đánh chặn UAV chiến sự Trung Đông 2026
Israel tuyên bố phá hủy máy bay chuyên chở ban lãnh đạo cấp cao Iran
Israel tuyên bố phá hủy máy bay chuyên chở ban lãnh đạo cấp cao Iran

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 16/3 cho biết họ đã phá hủy một máy bay được giới lãnh đạo cấp cao của Iran sử dụng tại sân bay Mehrabad ở Tehran. Chiếc máy bay từng chở cả Tổng thống Pezeshkian và Lãnh tụ tối cao Khamenei.

Israel đưa lục quân vào Lebanon, phá hủy 70% bệ phóng tên lửa Iran
Israel đưa lục quân vào Lebanon, phá hủy 70% bệ phóng tên lửa Iran

VOV.VN - Quân đội Israel (IDF) cho biết đã điều thêm quân bộ vào Lebanon nhằm thực hiện cái mà họ gọi là “một chiến dịch có giới hạn và nhắm mục tiêu chính xác”. IDF cũng tuyên bố đã phá hủy được 70% bệ phóng tên lửa của Iran.

Israel tấn công bộ binh tại Lebanon, Iran tiến hành nhiều cuộc tập kích
Israel tấn công bộ binh tại Lebanon, Iran tiến hành nhiều cuộc tập kích

VOV.VN - Ngày 16/3, ngày thứ 17 của cuộc chiến Trung Đông, Iran đã phát động thêm nhiều cuộc tấn công đáp trả nhắm vào Israel cùng các cơ sở Mỹ tại khu vực. Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục duy trì tác chiến đồng thời trên hai mặt trận, bao gồm bắt đầu tấn công bộ binh tại Nam Lebanon.

