Israel và Lebanon đạt được lệnh ngừng bắn

Thứ Sáu, 05:18, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (16/4) tuyên bố Israel và Lebanon đã đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời cho biết ông đang nỗ lực sắp xếp cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của hai nước.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, sau các cuộc điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Theo đó Israel và Lebanon đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu lúc 21h GMT ngày 16/4. Ông Donald Trump cũng thông báo sẽ sắp xếp cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Israel và Lebanon tại Mỹ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội trước đó, ông Donald Trump cho biết các nhà lãnh đạo Lebanon và Israel dự kiến sẽ có cuộc điện đàm lần đầu tiên sau nhiều năm. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đã được thông báo, Tổng thống Joseph Aoun sẽ không điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đồng thời ông Joseph Aoun yêu cầu một lệnh ngừng bắn và Israel rút toàn bộ quân ra khỏi lãnh thổ Lebanon.

israel va lebanon dat duoc lenh ngung ban hinh anh 1
Lực lượng Israel tại khu vực biên giới Israel - Lebanon. Nguồn: Reuters

Hezbollah chưa đưa ra bình luận về thông báo của ông Donald Trump, nhưng một nghị sĩ Lebanon thuộc Hezbollah cho biết, lực lượng này sẽ “tuân thủ thận trọng” thỏa thuận ngừng bắn nếu Israel ngừng các cuộc tấn công.

Ngay trước khi đạt được lệnh ngừng bắn, Israel hôm qua tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công vào Lebanon. Trong đó cuộc tấn công tại thị trấn Ghazieh ở miền Nam Lebanon, mà truyền thông Lebanon mô tả là một vụ thảm sát dân thường, đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương. Bộ Y tế Lebanon cho biết con số thương vong này là sơ bộ và chưa phải là cuối cùng.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah cũng xảy ra tại thị trấn Bint Jbeil ở miền Nam Lebanon; đồng thời Israel đã phá hủy cầu cuối cùng bắc qua sông Litani, cô lập khu vực miền Nam Lebanon khỏi phần còn lại của nước này.

Cũng trong hôm qua, Hezbollah kêu gọi người dân Lebanon phải di dời chưa vội trở về nhà cho đến khi tình hình hoàn toàn rõ ràng, với lý do Israel đã quen vi phạm các giao ước và thỏa thuận.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Israel Lebanon ngừng bắn đàm phán
Tin liên quan

Tổng thống Trump công bố lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon
Israel phá hủy cây cầu huyết mạch, cô lập miền Nam Lebanon
Thủ tướng Israel Netanyahu dự kiến điện đàm với Tổng thống Lebanon
