Người định cư Israel đốt phá nhà thờ Hồi giáo ở Bờ Tây

Theo một quan chức Palestine tại địa phương, hơn 20 người định cư Israel đã tấn công và phóng hỏa nhà thờ Hồi giáo Al-Taqwa ở làng Al-Tuwani, phía Nam Bờ Tây, cùng với một nhà máy sữa và hai ngôi nhà.

Các vụ phóng hỏa gây thiệt hại về tài sản nhưng không gây ra thương vong, khi người dân địa phương kịp thời dập tắt các đám cháy trước khi lan rộng.

Bộ Tôn giáo Palestine đã lên án vụ tấn công, mô tả vụ đốt phá là hành động khủng bố, cáo buộc chính quyền chiếm đóng khuyến khích bạo lực của người định cư nhằm trục xuất người Palestine ra khỏi khu vực.

Cảnh sát Israel đã điều động lực lượng đến hiện trường sau khi nhận được tin báo và cho biết sẽ điều tra về vụ việc.

Theo một báo cáo gần đây của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA), bạo lực của người định cư Israel tại khu Bờ Tây đã đạt mức kỷ lục, với trung bình 6 vụ tấn công mỗi ngày gây thương vong hoặc thiệt hại về tài sản.