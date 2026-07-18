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Ít nhất 2 người thiệt mạng, hơn 53.000 hộ dân mất điện do giông bão tại Pháp

Thứ Bảy, 06:35, 18/07/2026
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VOV.VN - Ngày 17/7, một trận giông bão dữ dội đã quét qua nhiều khu vực trên khắp nước Pháp, cướp đi sinh mạng của ít nhất hai người và khiến hơn 53.000 hộ gia đình rơi vào cảnh tối tăm. Mặc dù giúp chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua, nhưng cơn bão cũng để lại những hậu quả nặng nề về người và cơ sở hạ tầng.

Theo cơ quan khí tượng Pháp, giông bão kèm mưa lớn, gió giật mạnh và mưa đá đã gây ngập úng cục bộ, làm đổ nhiều cây xanh, hư hại nhà cửa, phương tiện giao thông và cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương. Tại khu vực Đông Nam nước Pháp, nhiều nơi hứng chịu những trận mưa đá dữ dội với đường kính dao động từ 5 đến 7 cm, tàn phá đáng kể các phương tiện, công trình và những cánh đồng nho đang mùa thu hoạch.

Nhà điều hành lưới điện Enedis cho biết, khoảng 53.000 hộ dân vẫn chưa có điện do gió mạnh và cây đổ làm hư hại hệ thống phân phối điện. Lực lượng kỹ thuật đang khẩn trương khắc phục sự cố để sớm khôi phục nguồn điện cho các khu vực bị ảnh hưởng.

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Cơn bão quét qua ngay sau khi nước Pháp vừa trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt vượt ngưỡng 35 đến 40°C. Ảnh: Ouest-France

Cơn bão quét qua ngay sau khi nước Pháp vừa trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt vượt ngưỡng 35 đến 40°C. Theo các chuyên gia khí tượng, sự xung đột dữ dội giữa khối không khí nóng tích tụ lâu ngày và luồng không khí lạnh tràn vào đột ngột chính là "ngòi nổ" hình thành các trận giông bão trên diện rộng.

Giới chức Pháp tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trong các khu vực bị ảnh hưởng, tránh tiếp xúc với đường dây điện bị đứt và thường xuyên theo dõi các cảnh báo thời tiết, do nguy cơ mưa giông và gió mạnh vẫn còn tại một số địa phương trong những giờ tới.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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