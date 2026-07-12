Pháp hoãn nhiều hoạt động nhân dịp Quốc khánh do nắng nóng cực đoan

Theo Cơ quan khí tượng Pháp, bắt đầu từ ngày 12/7, lệnh báo động đỏ về nắng nóng đã được kích hoạt tại 37 tỉnh, thành phố, trong khi 46 tỉnh, thành phố khác vẫn duy trì cảnh báo màu cam. Đây được đánh giá là đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài với cường độ mạnh và diện cực rộng, khiến mức nhiệt nhiều nơi chạm ngưỡng 38 đến 41°C.

Trước diễn biến nắng nóng cực đoan, chính quyền nhiều địa phương đã phải hoãn các hoạt động kỷ niệm nhân dịp Quốc khánh, ngày 14/7. Ảnh: Reuters

Trước diễn biến nắng nóng cực đoan, chính quyền nhiều địa phương đã phải hoãn các hoạt động kỷ niệm nhân dịp Quốc khánh, ngày 14/7. Toàn bộ các vũ hội truyền thống của lực lượng cứu hỏa tại Paris và ba tỉnh ngoại ô giáp Thủ đô gồm Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis và Val-de-Marne đã bị hủy. Ngoài ra, nhiều địa phương thuộc vùng Île-de-France cũng quyết định hủy hoặc hoãn các màn bắn pháo hoa truyền thống sau khi ban hành lệnh cấm sử dụng pháo hoa nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng.

Bên cạnh đó, nhiều lễ hội và hoạt động văn hóa ngoài trời cũng bị điều chỉnh. Một số thành phố hủy toàn bộ chương trình mừng Quốc khánh, trong khi một số địa phương khác chỉ hủy màn bắn pháo hoa nhưng vẫn duy trì các buổi hòa nhạc, khu vui chơi hoặc hoạt động cộng đồng, song đều đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của giới chức để có thể kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Giới chức Pháp khuyến cáo người dân hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm, tăng cường uống nước, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng vào giữa ngày, đồng thời tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn cho sức khỏe cũng như phòng ngừa nguy cơ cháy rừng.