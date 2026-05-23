Nắng nóng cực đoan gây áp lực chưa từng có lên hệ thống điện của Ấn Độ

Thứ Bảy, 05:27, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực tại Ấn Độ, không chỉ đẩy nhiệt độ lên mức nguy hiểm mà còn khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng kỷ lục, gây mất điện tại nhiều địa phương và làm dấy lên lo ngại về sức khỏe cộng đồng.

Theo dữ liệu do trang AQI.in công bố ngày 22/5, có tới 97 trong số 100 thành phố nóng nhất thế giới nằm ở Ấn Độ. Thành phố Balangir thuộc bang Odisha và Sasaram thuộc bang Bihar là hai nơi nóng nhất thế giới trong ngày khi nhiệt độ ghi nhận ở 48 độ C. Nhiều khu vực khác ghi nhận nhiệt độ lên tới 46-47 độ C, trong khi độ ẩm thấp chỉ 6-8% tại một số khu vực càng khiến điều kiện thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn.

Cơ quan khí tượng Ấn Độ (IMD) dự báo từ ngày 22-27/5, thủ đô New Delhi cùng phần lớn khu vực phía Bắc và phía Đông Ấn Độ sẽ tiếp tục trải qua tình trạng “nắng nóng đến nắng nóng gay gắt”. Hiện tượng El Nino được cho là nguyên nhân khiến nhiệt độ mùa hè năm nay cao hơn mức trung bình tại nhiều nơi.

nang nong cuc doan gay ap luc chua tung co len he thong dien cua An Do hinh anh 1
Một người đàn ông Ấn Độ địu con trên một vai và đỡ quạt đứng trên vai kia, đồng thời quàng khăn che đầu trong một ngày hè nóng nực. Ảnh: ANI

Đợt nắng nóng kéo dài cũng làm dấy lên lo ngại về sức khỏe cộng đồng. Các bệnh viện tại nhiều bang cho biết, số ca nhập viện do mất nước, tiêu chảy và các bệnh liên quan đến nắng nóng đang gia tăng, trong khi một số khu vực ở bang Gujarat bắt đầu xuất hiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Để ứng phó với nắng nóng, chính quyền nhiều bang tại Ấn Độ đã triển khai hàng loạt biện pháp, bao gồm phát cảnh báo sớm qua tin nhắn, truyền hình và phát thanh khi nhiệt độ tăng cao; điều chỉnh giờ học, giờ làm và hạn chế lao động ngoài trời trong khung giờ nắng gắt. Nhiều địa phương cũng mở các điểm cấp nước uống miễn phí, trung tâm tránh nóng cho người dân, đồng thời tăng cường giường bệnh, thuốc men và nhân lực y tế để xử lý các trường hợp say nắng, mất nước. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 16 giờ hằng ngày.

Đặc biệt, chính quyền một số địa phương tại Ấn Độ đã quyết định chuyển đèn tín hiệu giao thông sang chế độ “lưu thông tự do” vào giờ cao điểm buổi chiều để người đi lại không phải chờ đợi dưới cái nắng như thiêu đốt.

Nắng nóng cực đoan cũng khiến nhu cầu sử dụng điện tại Ấn Độ tăng mạnh. Theo báo cáo mới nhất, nhu cầu điện trên toàn Ấn Độ đã vượt ngưỡng 270 gigawatt (GW), mức cao nhất từng được ghi nhận. Tại thành phố công nghệ và sản xuất Chennai ở miền Nam Ấn Độ, người dân cho biết tình trạng mất điện kéo dài từ 40 phút đến 1 giờ liên tục xảy ra vào ban đêm trong nhiều ngày qua. Tình trạng mất điện cũng được phản ánh tại thủ đô New Delhi và thành phố Noida lân cận; trong khi tại bang Odisha, nhiều nơi mất điện kéo dài cả ngày lẫn đêm.

Bộ Năng lượng Ấn Độ ngày 22/5 cho biế,t hệ thống điện đã được chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong mùa hè, song vẫn kêu gọi người dân sử dụng điện “một cách tiết kiệm và hợp lý”. Theo các chuyên gia năng lượng, áp lực lên lưới điện thường tăng mạnh vào buổi tối khi nguồn cung chủ yếu phụ thuộc vào nhiệt điện và thủy điện, trong khi điện mặt trời – nguồn hỗ trợ đáng kể vào ban ngày – không còn phát huy hiệu quả về đêm.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: ấn độ nắng nóng
Nga cảnh báo "cam" tại Moscow và vùng phụ cận do nắng nóng bất thường
VOV.VN - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga cho biết, từ ngày 18 đến 22/5, Moscow và khu vực ngoại ô sẽ chịu đợt nắng nóng bất thường, buộc cơ quan chức năng phải ban bố mức cảnh báo thời tiết “cam” - cấp độ nguy hiểm cao thứ hai.

Nắng nóng kỷ lục ở Nam Á khiến nhiều người tử vong
VOV.VN - Một đợt nắng nóng kỷ lục đang quét qua khu vực Nam Á, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh lên mức nguy hiểm, làm gián đoạn cuộc sống của hàng trăm triệu người và dấy lên lo ngại mới về khả năng chống chịu của một trong những khu vực đông dân nhất thế giới.

Bangkok (Thái Lan) cảnh báo nắng nóng ở ngưỡng "cực kỳ nguy hiểm"
VOV.VN - Chính quyền thủ đô Bangkok sáng 30/4 phát đi cảnh báo về tình trạng nắng nóng cực đoan, đồng thời ban hành các khuyến cáo đối với người dân nhằm đảm bảo sức khỏe.

Thủ đô Ấn Độ đối mặt "khủng hoảng kép"- ô nhiễm không khí và nắng nóng khắc nghiệt
VOV.VN - Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng môi trường ngày càng nghiêm trọng, khi ô nhiễm không khí kéo dài cùng với đợt nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của hàng triệu người dân.

Ấn Độ ban hành cảnh báo về tình trạng nắng nóng diện rộng
VOV.VN - Trước tình hình nhiệt độ tăng cao ở nhiều khu vực trên cả nước, Cục Khí tượng Ấn Độ đã đưa ra các cảnh báo chi tiết về đợt nắng nóng, đồng thời nhận định tình hình có thể tiếp tục xấu đi tại nhiều vùng trong những ngày tới.

