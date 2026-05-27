Cải chính

Ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ tàu hỏa đâm xe buýt chở học sinh tại Bỉ

Thứ Tư, 10:11, 27/05/2026
VOV.VN - Ngày 26/5, một vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại thị trấn Buggenhout, vùng Flanders, phía Bắc nước Bỉ, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều học sinh bị thương.

Theo giới chức địa phương, một chiếc xe buýt nhỏ đang chở các học sinh của một cơ sở giáo dục đặc biệt thì bất ngờ bị đoàn tàu hỏa đâm trúng tại điểm giao cắt. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc xe buýt bị hất văng mạnh khỏi đường ray sau cú va chạm. Đại diện Cơ quan quản lý đường sắt Bỉ chia sẻ rằng đoàn tàu đang di chuyển với tốc độ khoảng 120 km/h và đã phanh khẩn cấp nhưng không thể tránh được tai nạn.

Các nạn nhân thiệt mạng gồm hai học sinh 12 và 15 tuổi, tài xế xe buýt cùng một người giám sát đi theo đoàn. Ảnh: Reuters
Các nạn nhân thiệt mạng gồm hai học sinh 12 và 15 tuổi, tài xế xe buýt cùng một người giám sát đi theo đoàn. Ảnh: Reuters

Các nạn nhân thiệt mạng gồm hai học sinh 12 và 15 tuổi, tài xế xe buýt cùng một người giám sát đi theo đoàn. Ngoài ra, ít nhất 5 học sinh khác bị thương và đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Không có hành khách nào trên tàu bị thương, song nhiều người rơi vào trạng thái hoảng loạn sau vụ tại nạn. Hoạt động đường sắt trong khu vực đã tạm thời bị đình chỉ để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Báo cáo sơ bộ của cơ quan điều tra cho biết hệ thống cảnh báo tại điểm giao cắt vẫn hoạt động bình thường vào thời điểm xảy ra vụ việc. Camera giám sát ghi nhận rào chắn đã hạ xuống và đèn tín hiệu chuyển đỏ trước khi chiếc xe buýt đi vào đường ray. Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn hiện vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cùng nhiều quan chức cấp cao của nước này đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng bày tỏ đau buồn trước vụ tai nạn.

Theo thống kê của cơ quan quản lý đường sắt Bỉ, nước này vẫn ghi nhận nhiều vụ tai nạn tại các điểm giao cắt đường sắt trong những năm gần đây, dù số vụ việc đã giảm đáng kể nhờ các chương trình nâng cấp hạ tầng và xóa bỏ các điểm giao cắt nguy hiểm.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tai nạn thảm khốc ở Campuchia: 14 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương

VOV.VN - Theo thông tin sơ bộ từ Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, sáng 23/5, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Svay Rieng, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.

Thái Lan siết an toàn đường sắt sau vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở Bangkok

VOV.VN - Sau vụ tàu hỏa đâm xe buýt gây hậu quả nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok ngày 16/5, giới chức Thái Lan đang mở rộng điều tra và bước đầu xác định lái tàu dương tính với ma túy.

Khởi tố tài xế xe khách 16 chỗ gặp nạn trên Đèo Tô Na làm 6 người thương vong

VOV.VN - Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Hậu (SN 1972, trú xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

