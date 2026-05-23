Tai nạn thảm khốc ở Campuchia: 14 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương

Thứ Bảy, 16:24, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thông tin sơ bộ từ Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, sáng 23/5, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Svay Rieng, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.

Theo thông báo mới nhất của Bộ Lao động và Đào tạo Nghề Campuchia: Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra tại huyện Kampong Tralach, tỉnh Kampong Chhnang, nằm ở phía Tây Bắc thủ đô Phnom Penh, do một chiếc xe tải lớn đã đâm vào xe chở công nhân trên Quốc lộ 5, khiến 9 công nhân thiệt mạng (8 nữ công nhân), 9 người bị thương nặng và 35 người khác bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Bộ Lao động Campuchia)

Trong khi đó, vụ thứ hai xảy ra tại thành phố Svay Rieng, tỉnh Svay Rieng, nằm ở phía Đông Nam thủ đô Phnom Penh, giữa hai xe ô tô chở công nhân khiến 5 công nhân thiệt mạng, 6 người bị thương nặng và 29 người bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Quỹ Bảo trợ an sinh xã hội quốc gia (NSSF), Sở Lao động và Đào tạo nghề cùng lực lượng chức năng ở gần hiện trường đã nỗ lực triển khai cứu hộ, điều phối đưa những người bị thương đến các bệnh viện gần đó, đồng thời đang tiếp tục chuyển nạn nhân lên bệnh viện tuyến trên.

Công tác thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn

Bộ Lao động và Đào tạo Nghề cho biết, cơ quan này sẽ phối hợp tổ chức tang lễ và chi trả toàn bộ chi phí mai táng cho các công nhân bị thiệt mạng; đồng thời khẳng định những người gặp nạn sẽ nhận được các chế độ quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Campuchia, các xe chở công nhân phần lớn đều là xe hoán cải từ xe tải hoặc xe cải tiến từ xe chở khách cũ để tăng số lượng hành khách chuyên chở. Do vậy, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến các xe chở công nhân thường dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Campuchia khởi động giai đoạn 2 chiến dịch “Nói không với tin giả”

VOV.VN - Ngày 18/5, Bộ Thông tin Campuchia đã chính thức phát động giai đoạn 2 của chiến dịch quy mô toàn quốc “Nói không với tin giả”. Đây là bước đi tiếp nối thành công của giai đoạn 1 trong hơn một năm qua, nhắm tới việc định hình một không gian mạng an toàn và lành mạnh tại xứ sở Chùa Tháp.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Tag: Campuchia tai nạn giao thông xe chở công nhân
Campuchia trục xuất hơn 3.600 người nước ngoài vi phạm pháp luật
Campuchia bắt giữ hơn 5.500 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Campuchia đang tiếp tục thực hiện chiến dịch triệt phá hoạt động lừa đảo trực tuyến trên khắp cả nước với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo các cấp nhằm khôi phục hình ảnh quốc gia.

Campuchia phát hiện hài cốt của 800 nạn nhân Khmer Đỏ

VOV.VN - Campuchia mới phát hiện và khai quật được gần 800 bộ hài cốt các nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ tại thành phố Takhmao, tỉnh Kandal. Cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, tìm kiếm tại khu vực này và có thể sẽ phát hiện thêm nhiều hài cốt của các nạn nhân Khmer Đỏ trong những ngày tới.

