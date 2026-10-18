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Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ nổ tại căn cứ quân sự Canada

Chủ Nhật, 17:18, 18/10/2026
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VOV.VN - Ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ nổ và hỏa hoạn tại Căn cứ quân sự Wainwright ở tỉnh Alberta, Canada. Theo các nguồn tin quân sự, vụ nổ có thể xảy ra khi hoạt động huấn luyện bắn đạn thật làm trúng đường ống dẫn khí hoặc giếng khí trong căn cứ.

 

Theo nhiều nguồn tin quân sự được hãng tin Global News dẫn lại, vụ nổ xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 17/10 (giờ địa phương), tại Căn cứ quân sự Wainwright, tỉnh Alberta. Vụ nổ gây hỏa hoạn, sau đó đám cháy nhanh chóng lan rộng ra ngoài khu vực huấn luyện do gió mạnh.

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Một người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Căn cứ Lực lượng Vũ trang Canada Wainwright được đưa đi cấp cứu đêm 17/10 (Ảnh: AP)

Các nguồn tin cho biết vụ nổ có thể bắt nguồn từ một cuộc huấn luyện bắn đạn thật khiến đường ống dẫn khí hoặc giếng khí trong căn cứ bị trúng đạn. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức quân sự Canada chính thức xác nhận.

Lực lượng vũ trang Canada cho biết các đơn vị cứu hộ quân sự và dân sự đã nhanh chóng triển khai ứng phó, khống chế đám cháy và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Một nguồn tin có mặt tại hiện trường mô tả ngọn lửa bùng lên dữ dội, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Các binh sĩ đưa người bị thương trở về căn cứ để cấp cứu, sau đó tiếp tục quay lại khu vực xảy ra vụ việc để tìm kiếm và đưa đồng đội ra ngoài.

Ngay trong tối 17/10, Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty xác nhận có người thiệt mạng và bị thương trong sự cố nghiêm trọng tại căn cứ.

Trong thông báo cập nhật sáng 18/10, quân đội Canada cho biết tình hình vẫn đang diễn biến và mức độ thiệt hại đầy đủ tiếp tục được đánh giá. Lực lượng vũ trang nước này nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và thông báo cho thân nhân. Thông tin cụ thể về thương vong sẽ chưa được công bố cho đến khi hoàn tất quy trình thông báo.

Kích hoạt chế độ ứng phó thảm họa

Vụ việc khiến hệ thống y tế tại tỉnh Alberta phải huy động nguồn lực khẩn cấp. Một số bệnh viện trong tỉnh đã kích hoạt quy trình ứng phó “màu Cam”, thường được sử dụng khi xảy ra sự cố có nhiều người bị thương hoặc thảm họa bên ngoài khiến lượng bệnh nhân cấp cứu tăng đột biến.

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Các nhân viên y tế làm việc tại Trung tâm Y tế Wainwright khẩn trương cấp cứu các nạn nhân của thảm họa tại căn cứ quân sự (Ảnh: AP)

Cơ quan Y tế khẩn cấp Alberta cho biết cần huy động đáng kể nguồn lực chăm sóc y tế, bao gồm các dịch vụ y tế khẩn cấp của tỉnh và khoa cấp cứu tại khu vực Edmonton.

Cơ quan này đề nghị người dân tránh đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Đại học Alberta nếu không thực sự cần thiết, nhằm dành nguồn lực cho các bệnh nhân từ căn cứ quân sự và những trường hợp cấp cứu khác. Người cần chăm sóc y tế khẩn cấp có thể đến các cơ sở điều trị cấp tính khác tại Edmonton nếu điều kiện cho phép.

Dịch vụ cấp cứu hàng không STARS cho biết đã điều động các đội cứu hộ từ Edmonton và Saskatoon tới khu vực Wainwright. Một trực thăng của lực lượng này được nhìn thấy hạ cánh tại Bệnh viện Đại học Alberta, nơi có đơn vị điều trị bỏng của thành phố.

Hiện, Thủ hiến tỉnh Alberta Danielle Smith xác nhận đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng và đau lòng tại căn cứ quân sự Wainwright, đồng thời cho biết nhiều quân nhân bị ảnh hưởng. Chính quyền tỉnh đang liên lạc với chính phủ liên bang và Thủ tướng Mark Carney để phối hợp ứng phó. 

Nguyên nhân chính xác của vụ nổ, danh tính các nạn nhân và tổng số người bị thương vẫn chưa được giới chức công bố đầy đủ.

Căn cứu Wainwright nằm tại vùng đồng bằng của tỉnh Alberta, là một trong những căn cứ huấn luyện quân sự có cường độ hoạt động cao của Canada. Căn cứ này chủ yếu phục vụ huấn luyện binh sĩ và chuẩn bị các đơn vị cho hoạt động tác chiến, đồng thời là nơi đặt Trung tâm Huấn luyện Tác chiến Cơ động Canada và Trung tâm Huấn luyện Sư đoàn 3 Canada.

Phan Tùng/VOV.VN
(Theo AP, Global and Mail, Global News)
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