Trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận chiến dịch này được triển khai mà không có sự phối hợp trước với các đối tác, đồng thời cam kết bảo đảm chia sẻ thông tin đầy đủ hơn trong thời gian tới. Theo La Repubblica, vụ việc đã đặt Rome vào tình thế khó xử, khiến việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine trở nên phức tạp hơn.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Ảnh: AP

Tờ La Repubblica cho biết, bà Meloni tỏ ra không hài lòng trước diễn biến này. Rome nghi ngờ tuyên bố của ông Zelensky rằng các đối tác phương Tây đã được thông báo về chiến dịch, bởi cuộc tấn công được cho là khó có thể triển khai nếu không có sự hỗ trợ về thông tin tình báo từ bên ngoài. Tuy nhiên, Italy không nằm trong số những đối tác được thông báo và hoàn toàn không được biết về kế hoạch tấn công, dù mục tiêu nằm gần vùng biển nước này.

Tại Palazzo Chigi, trụ sở Chính phủ Italy, giới chức nước này cho rằng Anh và Mỹ nhiều khả năng đã được thông báo về chiến dịch, dù chưa rõ Pháp có biết trước hay không. La Repubblica lưu ý rằng, trong khi các thủ đô phương Tây khác giữ im lặng, Italy là nước công khai bày tỏ quan ngại về nguy cơ xung đột lan rộng sang khu vực Địa Trung Hải.

Trước đó, ngày 22/11, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công cảng Benghazi ở Libya. Phó Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Musa al-Koni mô tả hành động của Ukraine, lực lượng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, chẳng khác nào một lời tuyên chiến với nhà nước Libya.