JAXA thử nghiệm đốt cháy động cơ tầng 2 của tên lửa Epsilon-S

Phát biểu tại một cuộc họp báo, JAXA cho biết, tên lửa Epsilon-S - một loại tên lửa nhỏ đang được phát triển như một trong những tên lửa chủ lực mới của Nhật Bản, sẽ tiến hành thử nghiệm đốt cháy trên mặt đất tầng thứ hai của tên lửa này vào ngày 23/7 sắp tới, với thời gian đốt cháy là 130 giây, tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, tỉnh Kagoshima. Kế hoạch cụ thể của JAXA là sẽ phóng thử nghiệm tên lửa này ngay trong năm tài chính 2026 hiện nay, với mục tiêu giúp tăng cường sự hiện diện của Nhật Bản ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Hình ảnh tên lửa Epsilon của Nhật Bản. Ảnh: Space

Ông Takayuki Imoto - Quản lý dự án Epsilon-S tại JAXA - nhấn mạnh: “Đây là bước tiến lớn nhất hướng tới việc phóng thử nghiệm ngay trong năm tài chính này. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để việc phóng thử nghiệm diễn ra thành công”.

Trước đó, dự án phát triển dòng tên lửa nhiên liệu rắn Epsilon-S từng gặp tổn thất lớn sau 2 vụ nổ nghiêm trọng liên tiếp vào tháng 7/2023 và tháng 11/2024 khi đang thử nghiệm phiên bản động cơ cải tiến. Để khắc phục chuỗi thất bại này và để sớm đưa loại tên lửa vốn được xem là lĩnh vực chủ lực mới của Nhật Bản hoạt động trở lại, JAXA đã quyết định hủy bỏ thiết kế động cơ lỗi trước đó và chuyển sang sử dụng động cơ mới. Loại động cơ này dựa trên thiết kế của dòng tên lửa Epsilon cải tiến cũ vốn có độ tin cậy cao hơn, nhưng được thay đổi vật liệu để giải quyết tình trạng khan hiếm nguyên liệu chế tạo.

Theo JAXA, nếu cuộc thử nghiệm đốt cháy kéo dài khoảng 130 giây này thành công, JAXA sẽ mở đường cho việc phóng thử nghiệm phiên bản Epsilon-S mới ngay trong năm tài khóa 2026.