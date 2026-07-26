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Kazakhstan đề xuất đóng băng xung đột Nga - Ukraine để thúc đẩy hòa bình

Chủ Nhật, 05:27, 26/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 25/7 cho rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể đạt được nếu hai bên đồng ý đóng băng xung đột và nối lại các cuộc đàm phán.

Phát biểu tại diễn đàn Nga - Kazakhstan diễn ra ở thành phố Omsk (Nga), ông Tokayev đánh giá cao "sự linh hoạt ngoại giao tối đa" của Tổng thống Nga Vladimir Putin và đề xuất khôi phục khuôn khổ đàm phán Istanbul 2.0. 

kazakhstan de xuat dong bang xung dot nga - ukraine de thuc day hoa binh hinh anh 1
Quân đội Ukraine khai hỏa pháo phản lực về phía quân đội Nga trên tiền tuyến ở Pokrovsk. Ảnh: Reuters

Ông Tokayev cho biết, với các bảo đảm an ninh từ các cường quốc, bao gồm cả Nga, các bên có thể tiến gần hơn tới một nền hòa bình bền vững và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài.

“Không ai biết làm thế nào để giải quyết tình hình này, khi lập trường của các bên liên quan đều đã trở nên cứng rắn. Mặt khác, đây chính là thời điểm và cũng là cơ hội để đóng băng toàn bộ cuộc xung đột. Đây là một biện pháp và một quy trình đã được kiểm chứng trong thực tiễn quốc tế. Cuộc xung đột này cần phải chấm dứt, bởi theo niềm tin vững chắc của tôi, những gì đang diễn ra chỉ mang lại lợi ích cho các thế lực đối địch với cả Nga và Ukraine”.

Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin khẳng định việc đóng băng xung đột hiện chưa khả thi do lập trường của Ukraine. Nga cho rằng các hoạt động quân sự có thể chấm dứt nếu Ukraine đưa ra những quyết định phù hợp.

Thiều Dương/VOV1 (biên dịch)
Theo: Reuters
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