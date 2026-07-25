Thời sự quốc tế sáng 25/7: Nga tập kích cơ sở lắp ráp UAV tầm xa của Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã tấn công 4 kho hàng của Wildberries trong tuần qua, trong chiến dịch nhằm vào một doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế tiêu dùng Nga, nhằm đưa cuộc xung đột đến gần hơn với cuộc sống của hàng triệu người dân nước này.
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VOV.VN - Ngày 16/7, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ông Serhii Koretskyi giữ chức Thủ tướng nước này, thay thế bà Yulia Svyrydenko chỉ sau một năm tại chức.
VOV.VN - Ngày 16/7, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ông Serhii Koretskyi giữ chức Thủ tướng nước này, thay thế bà Yulia Svyrydenko chỉ sau một năm tại chức.
VOV.VN - Mỹ đã lần đầu triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer trong các hoạt động quân sự nhằm vào Iran kể từ khi căng thẳng giữa hai nước leo thang gần đây, đánh dấu sự mở rộng đáng kể trong chiến dịch của Washington.
VOV.VN - Mỹ đã lần đầu triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer trong các hoạt động quân sự nhằm vào Iran kể từ khi căng thẳng giữa hai nước leo thang gần đây, đánh dấu sự mở rộng đáng kể trong chiến dịch của Washington.
VOV.VN - Không quân Mỹ đã đưa vào sử dụng các mục tiêu mô phỏng tín hiệu radar mới tại Sân bay Kingsley, bang Oregon, nhằm tăng cường huấn luyện phi công tiêm kích F-35 Lightning II đối phó với hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung SA-17 Buk-M2 do Nga thiết kế.
VOV.VN - Không quân Mỹ đã đưa vào sử dụng các mục tiêu mô phỏng tín hiệu radar mới tại Sân bay Kingsley, bang Oregon, nhằm tăng cường huấn luyện phi công tiêm kích F-35 Lightning II đối phó với hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung SA-17 Buk-M2 do Nga thiết kế.