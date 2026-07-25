Thời sự quốc tế sáng 25/7: Nga tập kích cơ sở lắp ráp UAV tầm xa của Ukraine

Vì sao Ukraine nhắm mục tiêu vào “đế chế” bán lẻ Wildberries của Nga?

VOV.VN - Ukraine đã tấn công 4 kho hàng của Wildberries trong tuần qua, trong chiến dịch nhằm vào một doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế tiêu dùng Nga, nhằm đưa cuộc xung đột đến gần hơn với cuộc sống của hàng triệu người dân nước này.