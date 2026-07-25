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Thời sự quốc tế sáng 25/7: Nga tập kích cơ sở lắp ráp UAV tầm xa của Ukraine

Thứ Bảy, 08:43, 25/07/2026
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VOV.VN - Nga tập kích các cơ sở lắp ráp và kho chứa thiết bị UAV tầm xa của Ukraine, đồng thời tuyên bố giành quyền kiểm soát Belitskoye ở Donetsk.

>>>Xem thêm: Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất Patriot: Chuyên gia cảnh báo điều đáng lo ngại

PV/VOV.VN
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