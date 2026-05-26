Italy phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola sau khi trở về từ Uganda

Thứ Ba, 08:56, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan y tế vùng Lombardia, ở miền bắc Italy, vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp sau khi ghi nhận 2 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola tại thành phố Milano. Cả hai bệnh nhân đều vừa trở về từ Uganda, nơi đang chịu ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch bệnh này.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hai bệnh nhân nghi nhiễm Ebola gồm một người đàn ông và một người phụ nữ quê ở thành phố Como. Họ là các nhân viên cứu trợ vừa trở về Italy vào cuối tuần qua sau chuyến công tác kéo dài ba tháng tại Uganda, nơi đang chịu ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch bệnh.

Cả hai bệnh nhân nghi nhiễm Ebola đã nhanh chóng được đưa vào khu vực cách ly đặc biệt tại một bệnh viện ở Milano để tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu nhằm xác định chính xác chủng virus. Ảnh: AP

Ngay khi về nước, cả hai đều xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy và buồn nôn. Bệnh nhân nam gặp các vấn đề nặng về đường ruột, trong khi bệnh nhân nữ có biểu hiện liên quan đến thần kinh. Do các triệu chứng này trùng khớp với biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết Ebola, họ đã nhanh chóng được đưa vào khu vực cách ly đặc biệt tại một bệnh viện ở Milano để tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu nhằm xác định chính xác chủng virus.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola do biến chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là "Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế" (PHEIC).

Dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC) đánh giá nguy cơ lây lan diện rộng trong cộng đồng tại đây hiện ở mức rất thấp vì virus chỉ lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người đang phát bệnh, các nhà chức trách Italy vẫn đang triển khai các biện pháp giám sát dịch tễ nghiêm ngặt. Việc khẩn trương theo dõi lịch trình và những người từng tiếp xúc gần với hai bệnh nhân nghi nhiễm đang được thực hiện nhằm ngăn ngừa mọi nguy cơ rò rỉ dịch bệnh ra cộng đồng

Dịch Ebola lan rộng nhanh chóng tại châu Phi

VOV.VN - Ngày 24/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng trước xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng của dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tag: Ebola virus Ebola dịch Ebola
Tin liên quan

Muôn vàn thách thức trong đối phó dịch bệnh Ebola ác mộng tại Congo

VOV.VN - Dịch bệnh Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Công tác phòng chống dịch tại quốc gia này hiện đối mặt nhiều thách thức do tình trạng bạo lực kéo dài, thiếu hụt nguồn viện trợ và sự thiếu hợp tác từ một bộ phận cộng đồng địa phương.

Trung Quốc yêu cầu người đến từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đêm qua (23/5) đã ban hành quy định yêu cầu du khách đến Trung Quốc từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ bùng phát dịch Ebola phải tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày.

Dịch Ebola vượt khỏi tâm dịch Congo, châu Phi khẩn cấp phối hợp ứng phó

VOV.VN - Dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại châu Phi khi số ca tử vong tiếp tục tăng nhanh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Uganda ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới, buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải nâng mức cảnh báo lên “rất cao”.

Dịch Ebola đe dọa 10 nước châu Phi

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Congo và Uganda, cơ quan y tế Liên minh châu Phi ngày 23/5 cảnh báo căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao này đang có nguy cơ đe dọa tới 10 quốc gia châu Phi.

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola, nhiều nước tăng cường giám sát y tế tại biên giới

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) lên “rất cao” ở cấp quốc gia và “cao” ở cấp khu vực, trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp.

