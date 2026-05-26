Italy phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola sau khi trở về từ Uganda

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hai bệnh nhân nghi nhiễm Ebola gồm một người đàn ông và một người phụ nữ quê ở thành phố Como. Họ là các nhân viên cứu trợ vừa trở về Italy vào cuối tuần qua sau chuyến công tác kéo dài ba tháng tại Uganda, nơi đang chịu ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch bệnh.

Ngay khi về nước, cả hai đều xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy và buồn nôn. Bệnh nhân nam gặp các vấn đề nặng về đường ruột, trong khi bệnh nhân nữ có biểu hiện liên quan đến thần kinh. Do các triệu chứng này trùng khớp với biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết Ebola, họ đã nhanh chóng được đưa vào khu vực cách ly đặc biệt tại một bệnh viện ở Milano để tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu nhằm xác định chính xác chủng virus.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola do biến chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là "Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế" (PHEIC).

Dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC) đánh giá nguy cơ lây lan diện rộng trong cộng đồng tại đây hiện ở mức rất thấp vì virus chỉ lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người đang phát bệnh, các nhà chức trách Italy vẫn đang triển khai các biện pháp giám sát dịch tễ nghiêm ngặt. Việc khẩn trương theo dõi lịch trình và những người từng tiếp xúc gần với hai bệnh nhân nghi nhiễm đang được thực hiện nhằm ngăn ngừa mọi nguy cơ rò rỉ dịch bệnh ra cộng đồng