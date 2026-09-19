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Nga triển khai đồng bộ các hình thức bỏ phiếu trong ngày đầu bầu cử Duma

Thứ Bảy, 05:49, 19/09/2026
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VOV.VN - Ngày 18/9, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga chính thức khởi động trên toàn quốc. Hàng triệu cử tri Nga tham gia bỏ phiếu bầu 450 đại biểu khóa IX bằng cả hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến linh hoạt, gửi gắm kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước.

Trong ngày đầu tiên, hoạt động bỏ phiếu diễn ra trên phạm vi toàn nước Nga. Tính đến 14h (giờ địa phương) tỷ lệ cử tri tham gia bầu Duma Quốc gia trên toàn quốc đạt 11,52%; tại một số khu vực Viễn Đông, tỷ lệ này cao hơn mức trung bình cả nước, như Kamchatka hơn 19%, Sakhalin hơn 18% và Buryatia hơn 15%.

Bên cạnh hình thức bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu điện tử từ xa tiếp tục được triển khai tại những địa phương đủ điều kiện. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày đầu tiên cũng thực hiện quyền công dân bằng hình thức trực tuyến.

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Cử tri 86 tuổi trực tiếp đến điểm bỏ phiếu tại Moscow để thực hiện quyền công dân

Với ông Andrey Kopyltsov, một người dân Moscow, tham gia bầu cử trước hết là trách nhiệm của một công dân.

Ông Andrey chia sẻ: “Trước hết, đây là nghĩa vụ của tôi với tư cách một công dân. Tôi không thờ ơ, tôi muốn bỏ phiếu cho người mà mình lựa chọn. Chúng tôi là những người lao động, chúng tôi muốn có mức lương xứng đáng, muốn sân nhà và nhà cửa sạch sẽ, giao thông thuận tiện. Và tất nhiên, tình hình quốc tế hiện nay cũng khiến chúng tôi rất quan tâm".

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Người dân thực hiện bỏ phiếu điện tử trong ngày đầu bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa IX.

Trong số những người đến điểm bỏ phiếu có bà Raisa Izotovna, năm nay 86 tuổi. Bà cho biết mình vẫn đều đặn tham gia các kỳ bầu cử và mong muốn gửi gắm vào lá phiếu lần này điều rất giản dị.

“Tôi luôn đi bỏ phiếu, lần nào cũng vậy. Tất nhiên chúng tôi mong chờ những điều mới. Tôi mong cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn và có ít điều phải lo lắng hơn" - bà Raisa Izotovna cho biết.

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Nhân viên tại điểm bỏ phiếu hỗ trợ cử tri cao tuổi thực hiện bỏ phiếu bằng phiếu giấy.

Còn với bà Galina Borisovna Patrisheva, việc đi bỏ phiếu là cách mỗi cử tri trực tiếp thể hiện ý chí và lựa chọn của mình: “Nếu tôi có quyền này, tôi muốn sử dụng nó và lựa chọn ứng cử viên có quan điểm gần với mình hơn. Tôi mong các đại biểu lắng nghe tiếng nói của chúng tôi, những cử tri; gặp gỡ chúng tôi thường xuyên hơn, nói về những gì họ đã làm và dự định sẽ làm, có tính đến mong muốn của người dân".

nga trien khai dong bo cac hinh thuc bo phieu trong ngay dau bau cu duma hinh anh 4
Cử tri trẻ 18 tuổi lần đầu thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở Moscow.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga sẽ kéo dài trong ba ngày, từ 18-20/9, với hơn 90.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước và hơn 2.200 chiến dịch bầu cử các cấp.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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