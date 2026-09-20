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Nga bước vào ngày cuối bầu cử Duma Quốc gia, tỷ lệ đi bầu vượt 52%

Chủ Nhật, 23:16, 20/09/2026
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VOV.VN - Ngày 20/9, Nga bước vào ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX và hàng nghìn cuộc bầu cử cấp khu vực, địa phương. Theo số liệu được Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố tính đến 15h14 ( giờ địa phương), tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa IX đạt 52,62%.

Hoạt động bỏ phiếu điện tử tiếp tục thu hút đông đảo cử tri tham gia. Theo Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga, đến chiều 20/9, tỷ lệ tham gia trên nền tảng bỏ phiếu điện tử từ xa đã đạt khoảng 89% trong số hơn 4 triệu cử tri đăng ký. Trong khi đó, hoạt động bỏ phiếu của công dân Nga ở nước ngoài cũng được triển khai tại 333 điểm bỏ phiếu ở 152 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Philippines và Thổ Nhĩ Kỳ.

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Bầu cử Duma Quốc gia khóa IX. Ảnh: TASS

Ngày bỏ phiếu cuối cùng diễn ra trong bối cảnh an ninh được tăng cường tại nhiều khu vực. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, từ tối 19/9, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn hơn 1.600 thiết bị bay không người lái trên các hướng, trong đó khoảng 450 UAV bị đánh chặn khi đang hướng về Moscow. Ông Sobyanin gọi đây là đợt tấn công UAV quy mô lớn nhằm mục đích gây gián đoạn cuộc bầu cử. Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử thành phố Moscow cho biết tất cả các điểm bỏ phiếu tại thủ đô đều mở cửa đúng giờ và hoạt động bình thường.

Hệ thống bầu cử Nga cũng phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết đã ghi nhận hơn 1.000 đợt tấn công DDoS nhằm vào hạ tầng bầu cử, trong đó có 124 cuộc nhằm vào hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa. Bà Pamfilova khẳng định hệ thống bầu cử trên toàn quốc vẫn hoạt động bình thường:

“Hiện có nhiều thông tin chúng tôi chưa thể công bố, trong đó có các phương thức được sử dụng nhằm gây gián đoạn cuộc bầu cử, cũng như quy mô và mức độ của những hoạt động này. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy sức ép càng gia tăng thì sự đoàn kết của người dân càng được củng cố, ở mức có thể nói là chưa từng có. Chúng tôi đang theo dõi rất sát mọi diễn biến trong suốt quá trình bầu cử”.

Với địa hình trải dài trên 11 múi giờ, tại một số khu vực phía Đông nhiều điểm bỏ phiếu đã đóng cửa và bắt đầu kiểm phiếu. Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX dự kiến được công bố chi tiết sau khi các điểm bỏ phiếu cuối cùng đóng cửa vào tối 20/9 giờ địa phương.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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