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Thời sự quốc tế trưa 19/9: Nga triển khai các hình thức bỏ phiếu trong bầu cử Duma

Thứ Bảy, 14:42, 19/09/2026
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VOV.VN - Nga triển khai các hình thức bỏ phiếu trong ngày đầu bầu cử Duma. Trong khi đó, Tổng thống Putin cho biết, củng cố bộ ba hạt nhân là ưu tiên của Nga. Ngoài ra, Moscow phóng thiết bị quân sự bí mật lên quỹ đạo, và đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng với đơn hàng xuất khẩu đạt 70 tỷ USD.

>> Xem thêm: Nga bắt đầu cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX

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Thời sự quốc tế sáng 19/9: Iran khai hỏa bắt tàu dầu ở Hormuz

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PV/VOV.VN
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