Thời sự quốc tế trưa 19/9: Nga triển khai các hình thức bỏ phiếu trong bầu cử Duma

>> Xem thêm: Nga bắt đầu cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX
VOV.VN - Mới đây, Iran tuyên bố đã tấn công và bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Togo tại eo biển Hormuz, trong khi Anh xác nhận xảy ra sự cố an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này; Ba Lan cảnh báo kịch bản Nga tấn công đồng minh Ukraine; Mỹ sẽ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bằng nghi lễ hiếm thấy...
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VOV.VN - Hai ngày trước khi người dân Nga bắt đầu bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga), Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi cử tri thực hiện quyền hiến định và đưa ra lựa chọn có trách nhiệm.
VOV.VN - Hai ngày trước khi người dân Nga bắt đầu bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga), Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi cử tri thực hiện quyền hiến định và đưa ra lựa chọn có trách nhiệm.
VOV.VN - Trước thềm cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu gửi tới người dân, nhấn mạnh ý nghĩa của mỗi lá phiếu và kêu gọi cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền lựa chọn một cách cân nhắc và có trách nhiệm.
VOV.VN - Trước thềm cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu gửi tới người dân, nhấn mạnh ý nghĩa của mỗi lá phiếu và kêu gọi cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền lựa chọn một cách cân nhắc và có trách nhiệm.
VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của nhóm Houthi tại Yemen đã giúp họ giành quyền kiểm soát eo biển Bab al-Mandab huyết mạch, biến lực lượng dân quân vùng núi vốn có trang bị thô sơ năm nào thành một thế lực khu vực có tầm ảnh hưởng toàn cầu, tạo ra nguy cơ lớn cho Mỹ và Saudi Arabia.
VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của nhóm Houthi tại Yemen đã giúp họ giành quyền kiểm soát eo biển Bab al-Mandab huyết mạch, biến lực lượng dân quân vùng núi vốn có trang bị thô sơ năm nào thành một thế lực khu vực có tầm ảnh hưởng toàn cầu, tạo ra nguy cơ lớn cho Mỹ và Saudi Arabia.
VOV.VN - Tình hình Yemen tiếp tục nóng bỏng khi quân chính phủ phản công Houthi. Mỹ loại trừ khả năng can thiệp nhưng vẫn theo dõi sát sao tình hình. Saudi Arabia đã đề nghị các đồng minh hỗ trợ phòng thủ tên lửa trong bối cảnh kho tên lửa đánh chặn của Mỹ đang vơi dần.
VOV.VN - Tình hình Yemen tiếp tục nóng bỏng khi quân chính phủ phản công Houthi. Mỹ loại trừ khả năng can thiệp nhưng vẫn theo dõi sát sao tình hình. Saudi Arabia đã đề nghị các đồng minh hỗ trợ phòng thủ tên lửa trong bối cảnh kho tên lửa đánh chặn của Mỹ đang vơi dần.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe tham gia mọi khía cạnh của đàm phán về Ukraine và ông ấy “đang làm rất tốt công việc của mình”.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe tham gia mọi khía cạnh của đàm phán về Ukraine và ông ấy “đang làm rất tốt công việc của mình”.
VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nước này chưa cần tổng động viên; ông coi tuyên bố của đối phương là các hành động khiêu khích nhằm mục đích gây hoang mang trong dư luận.
VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nước này chưa cần tổng động viên; ông coi tuyên bố của đối phương là các hành động khiêu khích nhằm mục đích gây hoang mang trong dư luận.
VOV.VN - Bên lề BRICS 2026, ông Putin khẳng định việc triển khai quân NATO tới Ukraine đồng nghĩa với chiến tranh với Nga. Theo ông, EU đã mắc “sai lầm mang tính hệ thống”.
VOV.VN - Bên lề BRICS 2026, ông Putin khẳng định việc triển khai quân NATO tới Ukraine đồng nghĩa với chiến tranh với Nga. Theo ông, EU đã mắc “sai lầm mang tính hệ thống”.
VOV.VN - Ngày 18/9, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga chính thức khởi động trên toàn quốc. Hàng triệu cử tri Nga tham gia bỏ phiếu bầu 450 đại biểu khóa IX bằng cả hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến linh hoạt, gửi gắm kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước.
VOV.VN - Ngày 18/9, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga chính thức khởi động trên toàn quốc. Hàng triệu cử tri Nga tham gia bỏ phiếu bầu 450 đại biểu khóa IX bằng cả hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến linh hoạt, gửi gắm kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước.