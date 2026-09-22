Ông Zelensky để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với ông Putin

Trong cuộc trả lời phỏng vấn CBC News ngày 21/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga ở cấp lãnh đạo. Theo ông, vấn đề quan trọng nhất không phải là việc cuộc gặp có diễn ra hay không, mà là kết quả cụ thể có thể đạt được.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn Reuters ở Kiev, ngày 25/3/2026. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, ông Zelensky cho biết đây không phải điều ông mong muốn nhưng có thể cân nhắc nếu cuộc gặp mang lại giá trị thực tế.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, bảo đảm an ninh là một trong những vấn đề then chốt đối với bất kỳ tiến trình đàm phán nào. Ông cho rằng các bảo đảm này phải đủ để Ukraine có thể tin tưởng rằng Nga sẽ không thể tiến hành một chiến dịch quân sự mới nhằm vào nước này trong tương lai.

Như vậy, ông Zelensky không loại trừ khả năng trực tiếp trao đổi với Tổng thống Putin nhưng nhấn mạnh một cuộc gặp như vậy phải gắn với kết quả cụ thể và các bảo đảm an ninh thực chất cho Ukraine.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow kỳ vọng có thể tổ chức một cuộc gặp ba bên mới với sự tham gia của Nga, Ukraine và Mỹ. Theo ông Peskov, khả năng tiến hành cuộc gặp như vậy đã được thảo luận với các đại diện Mỹ. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cho biết Moscow sẵn sàng tham gia một vòng đàm phán mới về Ukraine. Ông Lavrov nói Nga “có điều để trao đổi” và khẳng định Moscow chưa bao giờ từ chối đối thoại.