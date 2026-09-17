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Tổng thống Putin kêu gọi người dân Nga tích cực tham gia bầu cử

Thứ Năm, 06:01, 17/09/2026
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VOV.VN - Trước thềm cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu gửi tới người dân, nhấn mạnh ý nghĩa của mỗi lá phiếu và kêu gọi cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền lựa chọn một cách cân nhắc và có trách nhiệm.

Trong 3 ngày 18-20/9, Nga sẽ tiến hành bầu người đứng đầu 11 địa phương, trong đó 8 nơi tổ chức bầu trực tiếp và 3 nơi lựa chọn thông qua cơ quan lập pháp. Trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX, 450 đại biểu sẽ được bầu theo hệ thống hỗn hợp, trong đó 225 đại biểu được bầu theo danh sách các chính đảng và 225 đại biểu được bầu trực tiếp tại khu vực bầu cử.

tong thong putin keu goi nguoi dan nga tich cuc tham gia bau cu hinh anh 1
Tổng thống Nga, Vladimir Putin phát biểu tại Đại hội Đảng Nước Nga Thống Nhất (Nguồn: Kremlin)

Tổng thống Putin nhấn mạnh ý nghĩa của lá phiếu đối với việc hình thành các cơ quan quyền lực: “Lá phiếu của mỗi cử tri đều có ý nghĩa. Việc ai và những lực lượng chính trị nào sẽ đại diện cho lợi ích của người dân trong Quốc hội liên bang, tại các khu vực và ở cấp địa phương phụ thuộc trực tiếp vào tất cả chúng ta, vào lựa chọn của mỗi người. Tôi đề nghị cử tri hãy thực hiện quyền hiến định của mình, đưa ra quyết định có cân nhắc và trách nhiệm, để kết quả bầu cử khẳng định sự trưởng thành và vững vàng của xã hội Nga”.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết xã hội, cho rằng lựa chọn của cử tri sẽ thể hiện sự đồng lòng của hàng triệu người dân, được gắn kết bởi những giá trị chung, ký ức lịch sử và tình yêu đất nước.

Theo kế hoạch, Nga sẽ tổ chức bầu cử Duma Quốc gia cùng hơn 2.200 cuộc bầu cử các cấp, qua đó xác định khoảng 20.700 ghế đại biểu và chức danh dân cử.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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