Tổng thống Putin: Củng cố bộ ba hạt nhân là ưu tiên của Nga

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp - Quân sự Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết chương trình vũ khí quốc gia được cập nhật tiếp tục đặt ưu tiên vào việc củng cố bộ ba hạt nhân.

“Trong số những ưu tiên không thể thay đổi, như trước đây, là củng cố bộ ba hạt nhân. Đây vẫn là yếu tố bảo đảm chủ quyền của đất nước chúng ta và đóng vai trò then chốt trong duy trì cân bằng quyền lực trên thế giới”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng bộ ba hạt nhân của Nga bảo đảm chủ quyền và cân bằng quyền lực quốc tế. Ảnh: Tass

Nhà lãnh đạo Nga cho biết gần như toàn bộ vũ khí của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga (RVSN) hiện là vũ khí hiện đại.

“Khó có quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nào trên thế giới có thể tự hào về những chỉ số như Lực lượng Tên lửa Chiến lược của chúng ta”, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga nhấn mạnh, đồng thời cho biết tỷ lệ vũ khí hiện đại trong lực lượng này đạt 92%.

Tổng thống Putin cũng xác định việc nâng cao năng lực phòng không là một trọng tâm quan trọng khác trong chương trình vũ khí quốc gia mới. Theo ông, hệ thống phòng không được nâng cấp phải có khả năng đối phó với mọi phương tiện tấn công từ trên không và trong không gian.

“Một trọng tâm quan trọng khác của các chương trình nhà nước mới sẽ là cải thiện hệ thống phòng không. Hệ thống này phải bảo đảm khả năng tiêu diệt mọi phương tiện tấn công trên không và trên vũ trụ”, ông Putin nói.

Cũng tại cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp - Quân sự, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng hợp tác và khôi phục quan hệ với các nước láng giềng châu Âu.

“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác và khôi phục quan hệ với các nước láng giềng châu Âu”, nhà lãnh đạo Nga nói.