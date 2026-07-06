Khả năng siêu bão Bavi đổ bộ vào Philippines rất thấp

Bão Bavi nằm cách Đông Visayas 2.700 km về phía Đông, có sức gió duy trì tối đa 195 km/h gần tâm bão và gió giật lên đến 240 km/h khi di chuyển về phía Tây với tốc độ 15 km/h.

Philippines thường xuyên đối mặt với các cơn bão gây nhiều thiệt hại. Ảnh: Reuters

Các nhà dự báo cho biết khả năng đổ bộ vào bất kỳ khu vực nào của Philippines rất thấp. Thay vào đó, tâm bão có thể đi qua gần khu vực Batanes trước khi đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc). Cơ quan dự báo thời tiết PAGASA cảnh báo giông bão vẫn có thể gây ra lũ quét hoặc sạt lở đất ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng.

Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) khuyến cáo người dân, đặc biệt là cư dân ở miền Bắc Luzon và các khu vực dọc theo bờ biển phía Đông, tiếp tục theo dõi các bản cập nhật vì dự báo về đường đi và cường độ bão có thể vẫn thay đổi trong những ngày tới. Nếu siêu bão đi vào khu vực theo dõi của Philippines (PAR), đây sẽ trở thành cơn bão nhiệt đới thứ 9 của nước này trong năm nay.