Khai mạc Đối thoại toàn cầu Tokyo lần thứ 7 tại Nhật Bản

Với chủ đề “Chèo lái trật tự toàn cầu trong thời kỳ nhiều biến động: Phân cực, Cạnh tranh và Hợp tác”, Đối thoại toàn cầu Tokyo lần thứ 7 quy tụ nhiều học giả và nhà hoạch định chính sách hàng đầu thế giới để thảo luận về các vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu.

Trong khuôn khổ đối thoại có các phiên thảo luận tiêu biểu với các chủ đề chuyên biệt, chuyên sâu gồm “Lựa chọn chiến lược trong kỷ nguyên bất định”, “Hòa bình thông qua sức mạnh: Thích ứng và chuẩn bị chiến lược”, “Định hình lại nghệ thuật quản lý kinh tế quốc gia”, và “Kỷ niệm 10 năm Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)”.

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu phát biểu tại Tiệc chiêu đãi chào mừng Đối thoại Toàn cầu Tokyo lần thứ 7. Nguồn: Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Trong một diễn biến có liên quan, tối 14/7, tại Tokyo đã diễn ra Tiệc chiêu đãi chào mừng Đối thoại toàn cầu Tokyo lần thứ 7 do Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và Viện Quan hệ Quốc tế Nhật Bản (JIIA) đồng tổ chức.

Phát biểu tại đây, Ngoại trưởng Motegi chỉ ra những thách thức mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt ngày càng đa dạng và nghiêm trọng, bao gồm cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, đổi mới công nghệ nhanh chóng và sự trỗi dậy của các nước đang phát triển.

Ông Motegi cũng khẳng định rằng trong bối cảnh đó, để tích cực thúc đẩy một “Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với các quốc gia và khu vực trên mọi lĩnh vực, bao gồm kinh tế, xã hội và an ninh, đồng thời sẽ thúc đẩy sự hỗ trợ và hợp tác cần thiết.