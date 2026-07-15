English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khai mạc Đối thoại toàn cầu Tokyo lần thứ 7 tại Nhật Bản

Thứ Tư, 07:30, 15/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 2 ngày 15 và 16/7, Đối thoại toàn cầu Tokyo lần thứ 7 được tổ chức tại Nhật Bản. Đây là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng do Viện Quan hệ Quốc tế Nhật Bản (JIIA) tổ chức.

Với chủ đề “Chèo lái trật tự toàn cầu trong thời kỳ nhiều biến động: Phân cực, Cạnh tranh và Hợp tác”, Đối thoại toàn cầu Tokyo lần thứ 7 quy tụ nhiều học giả và nhà hoạch định chính sách hàng đầu thế giới để thảo luận về các vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu.

Trong khuôn khổ đối thoại có các phiên thảo luận tiêu biểu với các chủ đề chuyên biệt, chuyên sâu gồm “Lựa chọn chiến lược trong kỷ nguyên bất định”, “Hòa bình thông qua sức mạnh: Thích ứng và chuẩn bị chiến lược”, “Định hình lại nghệ thuật quản lý kinh tế quốc gia”, và “Kỷ niệm 10 năm Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)”.

khai mac Doi thoai toan cau tokyo lan thu 7 tai nhat ban hinh anh 1
Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu phát biểu tại Tiệc chiêu đãi chào mừng Đối thoại Toàn cầu Tokyo lần thứ 7. Nguồn: Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Trong một diễn biến có liên quan, tối 14/7, tại Tokyo đã diễn ra Tiệc chiêu đãi chào mừng Đối thoại toàn cầu Tokyo lần thứ 7 do Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và Viện Quan hệ Quốc tế Nhật Bản (JIIA) đồng tổ chức.

Phát biểu tại đây, Ngoại trưởng Motegi chỉ ra những thách thức mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt ngày càng đa dạng và nghiêm trọng, bao gồm cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, đổi mới công nghệ nhanh chóng và sự trỗi dậy của các nước đang phát triển.

Ông Motegi cũng khẳng định rằng trong bối cảnh đó, để tích cực thúc đẩy một “Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với các quốc gia và khu vực trên mọi lĩnh vực, bao gồm kinh tế, xã hội và an ninh, đồng thời sẽ thúc đẩy sự hỗ trợ và hợp tác cần thiết.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản
Phó Thủ tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

VOV.VN - Tiếp tục lịch trình công tác Nhật Bản, ngày 13/7, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã có nhiều hoạt động quan trọng, với trọng tâm là cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

VOV.VN - Tiếp tục lịch trình công tác Nhật Bản, ngày 13/7, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã có nhiều hoạt động quan trọng, với trọng tâm là cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà.

Nhật Bản bày tỏ lập trường quan điểm “luôn ủng hộ ICC”
Nhật Bản bày tỏ lập trường quan điểm “luôn ủng hộ ICC”

VOV.VN - Phản ứng trước chiến dịch ngoại giao và kinh tế quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động nhằm cô lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Chính phủ Nhật Bản một mặt bày tỏ sự lo ngại đối với các biện pháp của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh quan điểm sẽ “luôn ủng hộ” tổ chức quốc tế này.

Nhật Bản bày tỏ lập trường quan điểm “luôn ủng hộ ICC”

Nhật Bản bày tỏ lập trường quan điểm “luôn ủng hộ ICC”

VOV.VN - Phản ứng trước chiến dịch ngoại giao và kinh tế quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động nhằm cô lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Chính phủ Nhật Bản một mặt bày tỏ sự lo ngại đối với các biện pháp của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh quan điểm sẽ “luôn ủng hộ” tổ chức quốc tế này.

Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực cải cách của Palestine
Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực cải cách của Palestine

VOV.VN - Trong một thông cáo được đưa ra hôm 14/7, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đại diện nước này đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai và Hội nghị Quan chức cấp cao của Nhóm các nước tài trợ cho Palestine (PDG).

Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực cải cách của Palestine

Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực cải cách của Palestine

VOV.VN - Trong một thông cáo được đưa ra hôm 14/7, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đại diện nước này đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai và Hội nghị Quan chức cấp cao của Nhóm các nước tài trợ cho Palestine (PDG).

Nắng nóng cực đoan bắt đầu gây hại tại Nhật Bản
Nắng nóng cực đoan bắt đầu gây hại tại Nhật Bản

VOV.VN - Bên cạnh mưa bão, lũ lụt, nắng nóng gay gắt trên diện rộng đã mang lại những thiệt hại trực tiếp và gián tiếp về sức khỏe cũng như sinh mạng cho người dân Nhật Bản.

Nắng nóng cực đoan bắt đầu gây hại tại Nhật Bản

Nắng nóng cực đoan bắt đầu gây hại tại Nhật Bản

VOV.VN - Bên cạnh mưa bão, lũ lụt, nắng nóng gay gắt trên diện rộng đã mang lại những thiệt hại trực tiếp và gián tiếp về sức khỏe cũng như sinh mạng cho người dân Nhật Bản.

Nhật Bản kỳ vọng chuyến thăm của Đại tướng Phan Văn Giang
Nhật Bản kỳ vọng chuyến thăm của Đại tướng Phan Văn Giang

VOV.VN - Chuyến thăm Nhật Bản của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng - được đánh giá là sự kiện ngoại giao quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Nhật Bản kỳ vọng chuyến thăm của Đại tướng Phan Văn Giang

Nhật Bản kỳ vọng chuyến thăm của Đại tướng Phan Văn Giang

VOV.VN - Chuyến thăm Nhật Bản của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng - được đánh giá là sự kiện ngoại giao quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ