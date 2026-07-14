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Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực cải cách của Palestine

Thứ Ba, 22:31, 14/07/2026
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VOV.VN - Trong một thông cáo được đưa ra hôm 14/7, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đại diện nước này đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai và Hội nghị Quan chức cấp cao của Nhóm các nước tài trợ cho Palestine (PDG).

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, các hội nghị này được tổ chức vào ngày 13/7, theo giờ địa phương, tại Brussels, thủ đô của Bỉ. Đại diện Nhật Bản tham gia sự kiện là Đại sứ Araike Katsuhiko - phụ trách các vấn đề về Palestine và là Đại diện của Nhật Bản tại Palestine.

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), các nước Trung Đông, các nước tài trợ chính, Hội đồng Hòa bình, các tổ chức quốc tế, các bên liên quan khác và Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa. Các cuộc thảo luận tập trung vào những nỗ lực cải cách của Chính quyền Palestine (PA) và tiến trình thực hiện, cũng như những nỗ lực, thách thức hướng tới việc sớm khôi phục Dải Gaza.

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Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai của Nhóm các nước tài trợ Palestine. (Ảnh: Reuters)

Tại đây, Đại sứ Araike bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những nỗ lực của Chính quyền Palestine trong việc thực hiện cải cách với sự hợp tác của cộng đồng quốc tế và ca ngợi những kết quả hữu hình mà những nỗ lực này đang mang lại. Ông tái khẳng định lập trường của Nhật Bản về việc duy trì sự ủng hộ đối với quá trình cải cách của PA, thông qua hợp tác trong khuôn khổ các nỗ lực xây dựng nhà nước Palestine.

Nhân dịp này, EU đã khởi động sáng kiến “Team Gaza", nhằm tập hợp các quốc gia thành viên EU và các quốc gia cùng chí hướng để chuẩn bị cho việc sớm khôi phục Dải Gaza và góp phần thực hiện Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và “Kế hoạch toàn diện chấm dứt xung đột Gaza”.

Nhật Bản cũng tham gia sáng kiến ​​này, phù hợp với cam kết đóng góp thiết thực vào việc cung cấp viện trợ nhân đạo một cách suôn sẻ và sớm khôi phục, tái thiết Gaza, trong sự hợp tác chặt chẽ với các quốc gia và tổ chức quốc tế có liên quan. Đại sứ Araike cũng đã tận dụng cơ hội để trao đổi quan điểm với đại diện các nước và tổ chức tham gia, nhất trí tiếp tục hợp tác hướng tới việc tái thiết Gaza trong tương lai.

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Nhật Bản bày tỏ lập trường quan điểm “luôn ủng hộ ICC”

VOV.VN - Phản ứng trước chiến dịch ngoại giao và kinh tế quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động nhằm cô lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Chính phủ Nhật Bản một mặt bày tỏ sự lo ngại đối với các biện pháp của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh quan điểm sẽ “luôn ủng hộ” tổ chức quốc tế này.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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