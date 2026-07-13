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Nắng nóng cực đoan bắt đầu gây hại tại Nhật Bản

Thứ Hai, 05:42, 13/07/2026
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VOV.VN - Bên cạnh mưa bão, lũ lụt, nắng nóng gay gắt trên diện rộng đã mang lại những thiệt hại trực tiếp và gián tiếp về sức khỏe cũng như sinh mạng cho người dân Nhật Bản.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, liên tục trong 5 ngày gần đây, hầu hết các địa phương, nhất là khu vực trung bộ và nam bộ nước này, đang phải hứng chịu những đợt nắng nóng gay gắt. Nhiều địa phương thuộc vùng Kyushu có nhiệt độ vượt 38 độ C, thậm chí lên tới 39,3 độ C. Đây là nền nhiệt cao bất thường và nguy hiểm đối với sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi.

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Đã có tới 1.370 ca cấp cứu do sốc nhiệt từ đầu mùa hè này tại Nhật Bản (ảnh Jiji Press)

Theo báo cáo của Tổng cục Phòng chống cháy nổ - cơ quan phụ trách việc vận chuyển cấp cứu của Nhật Bản, chỉ riêng trong 1 tuần trước đã có tới 1.370 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do cảm nắng, sốc nhiệt, trong đó có 28 ca nguy kịch. Các cơ quan chức năng của Nhật Bản đã lên tiếng khuyến cáo người dân tránh ra ngoài trời, sử dụng điều hòa nhiệt độ, thường xuyên bổ sung lượng muối và nước cần thiết cho cơ thể.

Đặc biệt, đợt nắng gay gắt này cũng được coi là nguyên nhân gián tiếp khiến 2 người tử vong và 1 người mất tích khi tắm sông, tắm biển để tránh nóng. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo từ nay đến ngày 18/7, nắng nóng gay gắt vẫn sẽ tiếp diễn tại khu vực phía Tây và phía Đông Nhật Bản với nền nhiệt cao bất thường. Theo đó, số ca sốc nhiệt tại nhiều địa phương của Nhật Bản được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới.

Tổng cục Phòng chống cháy nổ Nhật Bản cho biết, trong mùa hè năm 2025, nước này đã có tới gần 100.000 ca phải nhập viện cấp cứu do cảm nắng, trong đó có 154 ca tử vong - con số cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, trong số đó không chỉ có người cao tuổi hoặc người thể lực yếu mà hơn 40% là những người ở độ tuổi tráng niên, có thể lực tốt. Theo các chuyên gia, điều này cho thấy thời tiết khắc nghiệt đã bắt đầu vượt quá ngưỡng chịu đựng của cả những người khỏe mạnh.

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VOV.VN - Chuyến thăm Nhật Bản của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng - được đánh giá là sự kiện ngoại giao quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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