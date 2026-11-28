Trả lời phỏng vấn chuyên trang quân sự Breaking Defense mới đây, Trung tướng Frank Lozano, quan chức phụ trách các chương trình mua sắm vũ khí hỏa lực của Lục quân Mỹ, xác nhận lực lượng này đã hoàn tất việc trang bị khẩu đội Vũ khí siêu vượt âm tầm xa (LRHW), còn được gọi là Dark Eagle, đầu tiên.

“Khẩu đội đã được trang bị đầy đủ và sẵn sàng hoạt động. Đây là năng lực tác chiến có thể triển khai và sử dụng trên phạm vi toàn cầu. Các binh sĩ và đơn vị đã có mọi thứ cần thiết để vận hành vũ khí, chiến đấu và giành chiến thắng”, Trung tướng Lozano cho biết.

Tuy nhiên, ông Lozano từ chối tiết lộ thời gian và địa điểm triển khai khẩu đội đầu tiên, cũng như không cung cấp thêm thông tin chi tiết ngoài việc xác nhận hệ thống đã sẵn sàng hoạt động.

Binh sĩ Lục quân Mỹ nâng bệ phóng thủy lực của hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm xa (LRHW) tại căn cứ Cape Canaveral, Florida, ngày 3/3/2023. Ảnh: Lục quân Mỹ

Cột mốc quan trọng sau nhiều năm chậm tiến độ

Thông tin trên được đưa ra sau nhiều năm Lục quân Mỹ gặp khó khăn trong quá trình phát triển và đưa Dark Eagle vào biên chế. Ban đầu, Lục quân Mỹ dự kiến trang bị khẩu đội Dark Eagle đầu tiên vào năm 2023. Tuy nhiên, những vấn đề phát sinh trong quá trình thử nghiệm, trong đó có trục trặc cơ khí ở bệ phóng, khiến chương trình không thể hoàn thành đúng kế hoạch. Thời hạn sau đó được lùi đến tháng 9/2025, song mục tiêu này cũng không đạt được.

Theo thông tin được Bloomberg công bố hồi tháng 10/2026, Lục quân Mỹ khi đó vẫn chưa hoàn tất việc trang bị khẩu đội LRHW đầu tiên, chậm gần 3 năm so với kế hoạch ban đầu. Cơ quan phụ trách chương trình Dark Eagle của Lục quân Mỹ cho biết vào thời điểm đó rằng lực lượng này vẫn tiếp tục các hoạt động triển khai, đồng thời cần tiến hành thêm công tác huấn luyện, bảo đảm hậu cần và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trước khi xác nhận hệ thống đã được trang bị đầy đủ.

Khi được hỏi về thông tin của Bloomberg, Trung tướng Lozano không phủ nhận báo cáo trên, nhưng nhấn mạnh lĩnh vực vũ khí siêu vượt âm đang phát triển nhanh chóng và Lục quân Mỹ đang đẩy mạnh quá trình nghiên cứu, sản xuất và triển khai các năng lực tác chiến mới, trong đó có Dark Eagle.

Theo ông Lozano, một số thiết bị hỗ trợ mặt đất của hệ thống đã được bàn giao từ năm 2021. Do quá trình trang bị diễn ra theo nhiều giai đoạn, rất khó xác định một thời điểm cụ thể đánh dấu việc hoàn tất triển khai khẩu đội đầu tiên.

Năng lực tác chiến của Dark Eagle

Tên lửa siêu vượt âm có thể đạt tốc độ từ Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh) trở lên, đồng thời có khả năng cơ động và thay đổi quỹ đạo trong quá trình bay qua khí quyển, khiến việc theo dõi và đánh chặn trở nên khó khăn.

Trong những năm gần đây, Lầu Năm Góc và Quốc hội Mỹ ngày càng quan tâm đến việc phát triển và trang bị các hệ thống vũ khí siêu vượt âm, đặc biệt trong bối cảnh Nga và Trung Quốc cũng thúc đẩy nhiều chương trình phát triển loại vũ khí này.

Chương trình Dark Eagle của Lục quân Mỹ được phát triển song song với chương trình Tấn công nhanh thông thường (CPS) của Hải quân Mỹ. Hai hệ thống sử dụng chung phương tiện lướt siêu vượt âm nhưng có phương thức triển khai khác nhau. Trong khi Lục quân Mỹ tích hợp vũ khí này trên các bệ phóng mặt đất, Hải quân Mỹ dự kiến trang bị hệ thống tương ứng cho các tàu khu trục lớp Zumwalt và tàu ngầm lớp Virginia.

Một khẩu đội Dark Eagle gồm 4 xe mang bệ phóng cơ động, mỗi xe mang 2 tên lửa đặt trong ống phóng, cùng một trung tâm chỉ huy tác chiến và phương tiện hỗ trợ. Dark Eagle có thể đạt tốc độ hơn 6.100 km/h và tấn công các mục tiêu ở khoảng cách gần 2.775 km.

Theo báo cáo do Văn phòng Trách nhiệm giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) công bố hồi tháng 7, Lục quân và Hải quân Mỹ từng quyết định tạm dừng sản xuất để khắc phục những vấn đề được phát hiện trong quá trình thử nghiệm. Báo cáo cũng chỉ ra rằng nhà thầu Lockheed Martin tiếp tục gặp khó khăn tại cơ sở sản xuất, trong đó có tình trạng thiếu các tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng và nhất quán trong quy trình chế tạo tên lửa.

Trung tướng Lozano không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những vấn đề trong quá trình sản xuất, nhưng cho rằng việc ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai đòi hỏi phải tăng cường kiểm tra và đánh giá từng bộ phận của tên lửa, bao gồm động cơ nhiên liệu rắn, hệ thống dẫn đường và các thiết bị tự dẫn.

Mặc dù địa điểm triển khai khẩu đội Dark Eagle đầu tiên chưa được công bố, Breaking Defense trước đó đưa tin các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Pháo binh dã chiến số 3, Lực lượng đặc nhiệm đa miền số 1, đóng quân tại căn cứ liên hợp Lewis-McChord, bang Washington, đã tiếp nhận các thành phần của hệ thống và được huấn luyện để trở thành đơn vị đầu tiên vận hành loại vũ khí này.

Lục quân Mỹ hiện tiếp tục chuẩn bị trang bị khẩu đội Dark Eagle thứ hai và thứ ba. Mặc dù không tiết lộ thời điểm cụ thể vì lý do bảo mật quân sự, ông Lozano kỳ vọng hai khẩu đội tiếp theo sẽ đạt khả năng tác chiến đầy đủ nhanh hơn so với khẩu đội đầu tiên.

Mở rộng phát triển vũ khí siêu vượt âm

Bên cạnh việc mở rộng triển khai Dark Eagle, Lục quân Mỹ đang cân nhắc cho phép thêm các nhà thầu tham gia chương trình LRHW nhằm thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao hiệu suất của vũ khí và giảm chi phí sản xuất.

Trung tướng Lozano cho biết việc có 2 hoặc 3 nhà cung cấp cùng sản xuất vũ khí theo một yêu cầu kỹ thuật thống nhất sẽ giúp Lục quân Mỹ linh hoạt hơn trong hoạt động mua sắm. Nếu một nhà thầu gặp khó khăn về chất lượng hoặc năng lực sản xuất, quân đội có thể điều chỉnh số lượng đặt hàng giữa các nhà cung cấp.

Lục quân Mỹ cũng đang nghiên cứu phát triển những dòng vũ khí siêu vượt âm có tầm bắn nằm giữa Dark Eagle và các hệ thống tầm ngắn hơn, chẳng hạn tên lửa Blackbeard của công ty Castelion.

So với Dark Eagle, Blackbeard có kích thước nhỏ gọn hơn, tầm bắn ngắn hơn và chi phí thấp hơn. Các hệ thống mới được kỳ vọng sẽ lấp khoảng trống về năng lực tấn công giữa hai dòng vũ khí này, giúp Lục quân Mỹ có thêm lựa chọn trong việc triển khai hỏa lực tầm xa.

Trung tướng Lozano khẳng định phát triển năng lực tấn công tầm xa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Lục quân Mỹ nói riêng và Bộ Quốc phòng Mỹ nói chung. Do đó, các chương trình phát triển những hệ thống vũ khí này sẽ tiếp tục được ưu tiên cao.