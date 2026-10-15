Khoảng 260 triệu người mất an ninh lương thực giữa những biến động toàn cầu

Sáng 15/10, phiên thảo luận “An ninh lương thực trong thời đại nhiều cú sốc” diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026. Sự kiện tập trung đánh giá thực trạng và giải pháp ứng phó với tình trạng mất an ninh lương thực, trong bối cảnh thế giới trải qua nhiều cú sốc liên tiếp, từ đại dịch COVID-19 đến xung đột địa chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Ông Nigel Clarke, Phó Tổng Giám đốc IMF cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực tại phiên thảo luận ngày 15/10.

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Nigel Clarke, Phó Tổng Giám đốc IMF cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng trở thành “rủi ro thường trực đối với kinh tế vĩ mô và tài khóa trên phạm vi toàn cầu”. Theo nhận định đưa ra tại phiên họp, thế giới đã trải qua 5 cú sốc trong 6 năm qua, tất cả đều tác động đến an ninh lương thực ở những mức độ khác nhau.

Làm rõ hơn mức độ nghiêm trọng của tình trạng này, ông Rodrigo Valdés, Giám đốc Tài khóa IMF cho biết: “Giá lương thực toàn cầu tiếp tục tăng trong tháng 8/2026 và lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022. Từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, giá gạo đã tăng 50%, giá lúa mì tăng 37% và giá đậu tương tăng 21%. Cùng với đó, hiện tượng El Nino đang gây ra những tác động nghiêm trọng và được dự báo gia tăng cường độ. Trong bối cảnh này, khoảng 260 triệu người trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực”.

Trước những thách thức này, chia sẻ kinh nghiệm từ Somalia, Bộ trưởng Tài chính Bihi Egeh cho biết, nước này đã xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội trên nền tảng số, kết hợp hệ thống thanh toán qua điện thoại di động để hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương. Phương thức này giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hỗ trợ, đặc biệt tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và thảm họa thiên tai.

Phiên thảo luận “An ninh lương thực trong thời đại nhiều cú sốc” diễn ra ngày 15/10, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026.

Ở góc độ dài hạn, Bộ trưởng Tài chính Burkina Faso Aboubakar Nacanabo cho rằng: “Ứng phó với khủng hoảng không thể chỉ dừng lại ở các biện pháp cứu trợ. Điều quan trọng là nâng cao khả năng chống chịu của người dân thông qua đầu tư hệ thống thủy lợi, hỗ trợ phân bón, tạo điều kiện để họ tự sản xuất; từng bước chuyển từ phụ thuộc vào cứu trợ sang tự chủ sinh kế”.

Các diễn giả nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng chống chịu, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương và duy trì ổn định tài khóa trước những cú sốc trong tương lai.