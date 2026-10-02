Liên hợp quốc cảnh báo hậu quả với an ninh lương thực nếu Hormuz tiếp tục nghẽn

Phát biểu với Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Trưởng nhóm đặc trách của Liên hợp quốc về eo biển Hormuz, ông Jorge Moreira da Silva nhấn mạnh rằng trên thực tế, tình trạng gián đoạn vận chuyển qua eo Hormuz đã tác động tới năng lượng và an ninh lương thực toàn cầu.

Tàu hàng đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters)

Nếu tình hình không được cải thiện, hậu quả gây ra sẽ rất nặng nề, đặc biệt là với các quốc gia đang phát triển và phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung phân bón từ vùng Vịnh. Theo đó, hàng triệu người có thể bị mất an ninh lương thực vì gián đoạn vận chuyển qua eo Hormuz.

Một số nước châu Phi mà ông da Silva dẫn chứng là phụ thuộc lớn vào nguồn cung phân bón từ vùng Vịnh gồm Sudan, Somalia, Mozambique và Tanzania. Quan chức Liên hợp quốc cho biết 4 quốc gia châu Phi này có mức phụ thuộc vào nguồn cung phân bón từ vùng Vịnh lên tới 50%, thậm chí 60%.

Trước đó, nhiều báo cáo đáng tin cậy khẳng định vịnh Ba Tư là nơi tập trung một số nhà sản xuất phân đạm và phân lân lớn nhất thế giới, điển hình như Qatar Fertiliser của Qatar, Fertiglobe của UAE và Saudi Basic Industries của Saudi Arabia. Trước khi chiến tranh bùng phát, bản thân Iran cũng là quốc gia xuất khẩu phân bón quan trọng của thế giới. Vì lý do này, eo biển Hormuz, với vị thế là lối ra vào huyết mạch của vịnh Ba Tư, chiếm tới khoảng 1/3 tổng lượng phân bón được giao dịch bằng đường biển toàn cầu.