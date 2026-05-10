Kịch bản sơ tán hành khách khỏi "ổ dịch" Hantavirus được triển khai như nào?

Các hành khách ngày 8/5 bắt đầu rời khỏi tàu du lịch MV Hondius đang neo đậu ngoài khơi đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Con tàu này đã ghi nhận một đợt bùng phát virus Hantavirus ngay khi vừa cập cảng ở khu vực này, buộc chính quyền địa phương phải triển khai chiến dịch sơ tán quy mô lớn.

định hiện chưa có ai trong số hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu xuất hiện triệu chứng nhiễm virus.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết công dân nước này là nhóm đầu tiên được đưa khỏi tàu bằng các thuyền nhỏ, mỗi chuyến chở từ 5 đến 10 người. Con tàu cập vùng biển Tenerife vào rạng sáng 10/5, sau hành trình kéo dài nhiều ngày kể từ khi rời Cape Verde hôm 6/5.

Nhân viên y tế tiếp cận tàu MV Hondius. Ảnh: Reuters

Đợt bùng phát dịch đến nay đã khiến 3 người thiệt mạng, trong khi năm hành khách rời tàu trước đó được xác nhận nhiễm Hantavirus - loại virus hiếm gặp có thể đe dọa tính mạng con người. Toàn bộ những người rời tàu sẽ được kiểm tra y tế và chỉ được phép di chuyển khi các chuyến bay sơ tán đã sẵn sàng đưa họ tới điểm đến.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Mónica García cho biết: “Toàn bộ chiến dịch đang diễn ra theo đúng kế hoạch”.

Giới chức Tây Ban Nha đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ các chuyến bay sơ tán từ 10/5 đến hết thứ 11/5. Trên tàu hiện có hành khách thuộc hơn 20 quốc tịch khác nhau.

Cơ quan y tế công cộng châu Âu nhận định toàn bộ hành khách trên MV Hondius đều được xếp vào diện tiếp xúc nguy cơ cao như một biện pháp phòng ngừa, dù nguy cơ đối với cộng đồng nói chung vẫn ở mức thấp. WHO khuyến nghị toàn bộ hành khách phải thực hiện cách ly 42 ngày kể từ 10/5.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cùng các bộ trưởng y tế và nội vụ Tây Ban Nha trực tiếp giám sát chiến dịch tại Tenerife - hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Canary ngoài khơi bờ biển Tây Phi. Nhà chức trách khẳng định hành khách và thủy thủ đoàn khi xuống tàu sẽ không tiếp xúc với cư dân địa phương.

Virus Hanta thường lây lan khi con người hít phải bụi hoặc chất thải nhiễm mầm bệnh từ loài gặm nhấm và rất hiếm khi lây từ người sang người. Tuy nhiên, chủng Andes được phát hiện trong đợt bùng phát trên tàu lần này được cho là có khả năng lây truyền hạn chế giữa người với người trong những trường hợp đặc biệt. Các triệu chứng thường xuất hiện từ một đến tám tuần sau phơi nhiễm.

Theo quy định, hành khách và thành viên thủy thủ đoàn khi rời tàu phải để lại toàn bộ hành lý ký gửi và chỉ được mang theo một túi nhỏ chứa vật dụng thiết yếu, điện thoại, bộ sạc và giấy tờ tùy thân.

Một phần thủy thủ đoàn cùng thi thể của một hành khách tử vong sẽ tiếp tục ở lại trên tàu, trong khi MV Hondius sẽ lên đường tới Rotterdam, Hà Lan để khử trùng toàn bộ con tàu, theo thông báo từ phía Tây Ban Nha. Công ty Oceanwide Expeditions cho biết hành trình tới Rotterdam dự kiến kéo dài khoảng 5 ngày.

Kế hoạch sơ tán và cách ly

Giới chức cho biết các công dân Tây Ban Nha trên tàu sẽ được đưa tới cơ sở y tế để cách ly. Oceanwide xác nhận hiện có 13 hành khách và một thành viên thủy thủ đoàn mang quốc tịch Tây Ban Nha trên tàu. Công ty điều hành du thuyền cho biết chỉ công dân Tây Ban Nha phải thực hiện cách ly tại lãnh thổ nước này.

Mỹ, Anh và Hà Lan đã điều máy bay riêng tới sơ tán công dân của mình. Nhóm công dân Mỹ sau khi hồi hương sẽ được cách ly tại một cơ sở y tế ở bang Nebraska.

Con tàu sẽ không cập cảng trực tiếp mà tiếp tục neo ngoài khơi, trong khi hành khách được đưa vào bờ bằng thuyền nhỏ. Mọi người đều phải trải qua kiểm tra y tế trước khi được chuyển tới các chuyến bay sơ tán.

Bộ Ngoại giao Hà Lan cho biết chuyến bay thuê bao của nước này sẽ chở 29 người, bao gồm công dân Hà Lan và một số hành khách thuộc các quốc tịch khác.

Trong khi đó, 5 hành khách người Pháp sẽ được hồi hương trong ngày và được theo dõi tại bệnh viện 72 giờ trước khi tiếp tục tự cách ly tại nhà trong 45 ngày, theo Bộ Ngoại giao Pháp.

Nhà chức trách Anh cũng cho biết các hành khách và thành viên thủy thủ đoàn người Anh sẽ được theo dõi y tế sau khi trở về nước.

Bộ trưởng Australia Mónica García cho biết nước này cũng đã điều một máy bay dự kiến tới Tenerife vào thứ Hai để sơ tán công dân nước này cùng một số người đến từ New Zealand và các quốc gia lân cận. Theo bà, đây sẽ là chuyến bay cuối cùng rời đảo Tenerife trong chiến dịch sơ tán.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Na Uy thông báo với đài NRK rằng nước này đã cử một máy bay cứu thương chuyên dụng tới Tenerife, mang theo đội ngũ y tế được huấn luyện để vận chuyển bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Nhiều quốc gia khẩn trương truy vết các ca nghi nhiễm

Tại lãnh thổ hải ngoại xa xôi Tristan da Cunha ở Nam Đại Tây Dương, các nhân viên y tế quân đội Anh đã được điều động khẩn cấp để hỗ trợ một trường hợp nghi nhiễm Hantavirus. Người này từng là hành khách trên MV Hondius và đã rời tàu từ tháng trước.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết một nhóm gồm sáu lính dù và hai nhân viên y tế đã nhảy dù xuống đảo từ máy bay vận tải của Không quân Hoàng gia hôm 9/5, đồng thời chuyển theo oxy và thiết bị y tế khẩn cấp.

Tristan da Cunha được xem là vùng lãnh thổ có người sinh sống biệt lập nhất của Anh, cách đảo gần nhất là Saint Helena khoảng 2.400 km. Quần đảo núi lửa này không có sân bay và thường chỉ có thể tiếp cận bằng đường biển sau hành trình kéo dài sáu ngày từ Cape Town.

Trong khi đó, giới chức y tế Tây Ban Nha xác nhận một phụ nữ tại tỉnh Alicante nghi nhiễm Hantavirus đã cho kết quả xét nghiệm âm tính. Người phụ nữ này từng đi cùng chuyến bay với một hành khách người Hà Lan tử vong tại Johannesburg sau hành trình trên tàu.

Trước đó, hôm 5/5, du thuyền hạng sang MV Hondius rời Cape Verde hướng tới Tây Ban Nha sau khi WHO và Liên minh châu Âu đề nghị Madrid phối hợp điều hành chiến dịch sơ tán khẩn cấp. Các cuộc kiểm tra y tế không phát hiện dấu vết loài gặm nhấm trên tàu.