Thái Lan và Malaysia tăng cường giám sát trước cảnh báo về dịch hantavirus

Chủ Nhật, 11:07, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan y tế Thái Lan và Malaysia đã đồng loạt siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu quốc tế, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát đi cảnh báo về ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch MV Hondius.

Tại Thái Lan, Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) cho biết chưa ghi nhận ca bệnh nào trong nước, song đã yêu cầu các chốt kiểm dịch tăng cường sàng lọc hành khách, kiểm tra y tế chi tiết trước khi cho phép tàu cập cảng, đồng thời triển khai vệ sinh môi trường và kiểm soát loài gặm nhấm trên các tàu đến từ khu vực nguy cơ cao. Các biện pháp bảo hộ cá nhân cho nhân viên tuyến đầu cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. DDC khuyến cáo người dân không hoang mang, vì virus không lây lan dễ dàng như các bệnh đường hô hấp phổ biến, song cần theo dõi sát thông tin từ cơ quan y tế.

thai lan va malaysia tang cuong giam sat truoc canh bao ve dich hantavirus hinh anh 1
Bệnh do virus Hanta rất hiếm gặp ở Thái Lan, và các chủng virus được tìm thấy khác với các chủng được thể hiện trong hình. Ảnh: FB Tiến sĩ Yong Poovorawan - Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thái Lan

WHO cho biết tính đến ngày 8/5, đã có 8 ca nhiễm virus Hanta, trong đó 3 ca tử vong, liên quan đến tàu du lịch Hondius. Sáu ca được xác nhận là nhiễm Andes virus (ANDV) – một chủng hantavirus có nguồn gốc Nam Mỹ, lây sang người chủ yếu qua tiếp xúc với loài gặm nhấm nhiễm bệnh. WHO đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng toàn cầu hiện ở mức thấp, nhưng sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình dịch tễ.

Tại Malaysia, Bộ trưởng Y tế Dzulkefly Ahmad khẳng định không có công dân Malaysia nào trên tàu Hondius. Ông cho biết hai thuyền viên người Singapore đã có kết quả âm tính với hantavirus, theo xác nhận từ phía Singapore. Bộ Y tế Malaysia đang tăng cường năng lực xét nghiệm tại Viện Nghiên cứu Y học, đồng thời giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu quốc tế và nâng cao khả năng ứng phó của hệ thống y tế.

Bộ Y tế Malaysia khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc trực tiếp với chuột, phân hoặc nước tiểu của chúng; sử dụng găng tay và khẩu trang khi dọn dẹp khu vực có dấu hiệu nhiễm bẩn. Hantavirus có thể gây hội chứng phổi với tỷ lệ tử vong từ 30–40%, hiện chưa có thuốc đặc trị nên phòng ngừa vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất.

PV/VOV-Bangkok
Tây Ban Nha ghi nhận ca nghi nhiễm virus Hanta liên quan tàu MV Hondius
Thái Lan phát hiện virus corona chủng mới trên dơi móng ngựa

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) Thái Lan khẳng định nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng là thấp, sau khi các nhà nghiên cứu phát hiện một chủng virus corona có họ hàng gần với SARS-CoV-2 trong loài dơi móng ngựa tại tỉnh Chachoengsao, cách thủ đô Bangkok khoảng 150 km.

WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

VOV.VN - Ngày 8/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thông báo khẩn xác nhận ít nhất 6 trường hợp nhiễm virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch đang hành trình trên Đại Tây Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã khiến 3 người tử vong, làm dấy lên các biện pháp ứng phó y tế quốc tế nghiêm ngặt.

Lo ngại virus Hanta, nhiều nước khẩn trương truy vết hành khách từ tàu du lịch

VOV.VN - Các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc truy vết và giám sát y tế sau vụ bùng phát virus Hanta liên quan tới tàu du lịch MV Hondius, trong khi giới khoa học chạy đua xác định nguồn lây ban đầu của chủng Andes, biến thể hiếm có khả năng lây từ người sang người.

