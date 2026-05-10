Thái Lan và Malaysia tăng cường giám sát trước cảnh báo về dịch hantavirus

Tại Thái Lan, Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) cho biết chưa ghi nhận ca bệnh nào trong nước, song đã yêu cầu các chốt kiểm dịch tăng cường sàng lọc hành khách, kiểm tra y tế chi tiết trước khi cho phép tàu cập cảng, đồng thời triển khai vệ sinh môi trường và kiểm soát loài gặm nhấm trên các tàu đến từ khu vực nguy cơ cao. Các biện pháp bảo hộ cá nhân cho nhân viên tuyến đầu cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. DDC khuyến cáo người dân không hoang mang, vì virus không lây lan dễ dàng như các bệnh đường hô hấp phổ biến, song cần theo dõi sát thông tin từ cơ quan y tế.

Bệnh do virus Hanta rất hiếm gặp ở Thái Lan, và các chủng virus được tìm thấy khác với các chủng được thể hiện trong hình. Ảnh: FB Tiến sĩ Yong Poovorawan - Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thái Lan

WHO cho biết tính đến ngày 8/5, đã có 8 ca nhiễm virus Hanta, trong đó 3 ca tử vong, liên quan đến tàu du lịch Hondius. Sáu ca được xác nhận là nhiễm Andes virus (ANDV) – một chủng hantavirus có nguồn gốc Nam Mỹ, lây sang người chủ yếu qua tiếp xúc với loài gặm nhấm nhiễm bệnh. WHO đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng toàn cầu hiện ở mức thấp, nhưng sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình dịch tễ.

Tại Malaysia, Bộ trưởng Y tế Dzulkefly Ahmad khẳng định không có công dân Malaysia nào trên tàu Hondius. Ông cho biết hai thuyền viên người Singapore đã có kết quả âm tính với hantavirus, theo xác nhận từ phía Singapore. Bộ Y tế Malaysia đang tăng cường năng lực xét nghiệm tại Viện Nghiên cứu Y học, đồng thời giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu quốc tế và nâng cao khả năng ứng phó của hệ thống y tế.

Bộ Y tế Malaysia khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc trực tiếp với chuột, phân hoặc nước tiểu của chúng; sử dụng găng tay và khẩu trang khi dọn dẹp khu vực có dấu hiệu nhiễm bẩn. Hantavirus có thể gây hội chứng phổi với tỷ lệ tử vong từ 30–40%, hiện chưa có thuốc đặc trị nên phòng ngừa vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất.