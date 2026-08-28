Nước chủ nhà APEC: Từ quảng bá hình ảnh đến định hình nghị sự

VOV.VN - Đăng cai APEC không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh quốc gia, mà còn giúp nước chủ nhà lan tỏa ưu tiên chiến lược và góp phần định hình nghị sự khu vực.
VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/2026/NQ-CP quy định chế độ, mức đài thọ của Chính phủ Việt Nam cho đại biểu tham dự các hội nghị trong Năm APEC 2027.
VOV.VN - Kể từ khi chính thức gia nhập Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11/1998, Việt Nam đã thể hiện hình ảnh một quốc gia năng động, luôn nỗ lực đổi mới, mở cửa và đóng góp tích cực vào xu thế hòa bình, hợp tác khu vực và toàn cầu.
VOV.VN - Hội nghị Quan chức Cao cấp APEC lần thứ ba và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ 17 - 28/8 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc. Đây là hội nghị quan chức cao cấp có quy mô lớn nhất và số lượng hoạt động nhiều nhất trong khuôn khổ APEC.
VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng APEC 2026 về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo khai mạc tại Thành Đô (Trung Quốc) ngày 23/7 đã thông qua Tuyên bố Thành Đô, đặt nền tảng thúc đẩy hợp tác khu vực về chuyển đổi số và AI trong thời gian tới.
VOV.VN - Chiều nay (2/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang và đại diện một số bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình triển khai các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc.