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Nước chủ nhà APEC: Từ quảng bá hình ảnh đến định hình nghị sự
Thứ Sáu, 10:40, 28/08/2026

Nước chủ nhà APEC: Từ quảng bá hình ảnh đến định hình nghị sự

VOV.VN - Đăng cai APEC không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh quốc gia, mà còn giúp nước chủ nhà lan tỏa ưu tiên chiến lược và góp phần định hình nghị sự khu vực.

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