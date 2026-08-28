Nước chủ nhà APEC: Từ quảng bá hình ảnh đến định hình nghị sự

Hội nghị SOM APEC lần thứ ba sắp diễn ra tại Đại Liên, Trung Quốc

VOV.VN - Hội nghị Quan chức Cao cấp APEC lần thứ ba và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ 17 - 28/8 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc. Đây là hội nghị quan chức cao cấp có quy mô lớn nhất và số lượng hoạt động nhiều nhất trong khuôn khổ APEC.