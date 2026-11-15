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Kinh tế Sudan lao đao vì khủng hoảng thiếu hụt nhiên liệu

Chủ Nhật, 18:03, 15/11/2026
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VOV.VN - Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ngày càng trầm trọng đang tạo thêm áp lực nặng nề lên nền kinh tế vốn đã mong manh của Sudan, khiến các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và thương mại rơi vào đình trệ.

Tại một xưởng sửa chữa ở thành phố cảng Port Sudan, nơi tạo sinh kế cho hàng chục lao động chuyên sửa chữa ô tô và máy móc hạng nặng, nguồn cung nhiên liệu bấp bênh đang làm gián đoạn nghiêm trọng công việc hàng ngày của họ. Việc thiếu nhiên liệu khiến xưởng gặp khó khăn trong việc vận hành thiết bị, chạy thử xe cũng như vận chuyển phụ tùng.

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Một tiểu thương tại chợ El Obeid, El Obeid, Bắc Kordofan, Sudan, ngày 14/9/2026. Ảnh: Reuters

Ông Yasser Bukhari, chủ xưởng sửa chữa cho biết: “Nhiên liệu là yếu tố sống còn đối với chúng tôi. Nếu không có nhiên liệu, chúng tôi không thể kiểm tra thiết bị. Bên cạnh đó, nhiên liệu cũng rất cần thiết để làm sạch và bảo dưỡng động cơ cùng nhiều bộ phận khác”.

Việc thiếu nhiên liệu còn gây áp lực lớn lên hệ thống cung ứng điện năng. Do phần lớn các nhà máy đều phụ thuộc vào thiết bị chạy bằng điện, mỗi lần mất điện đồng nghĩa với việc dây chuyền sản xuất buộc phải ngưng trệ.

Anh Mohamed Suliman, một công nhân tại địa phương chia sẻ: “Vì thiếu nhiên liệu, chúng tôi buộc phải tìm mua ở thị trường chợ đen với mức giá cắt cổ. Nguồn điện chập chờn cũng đang cản trở nghiêm trọng hoạt động sản xuất. Cứ mỗi khi mất điện, hầu như mọi công việc đều phải dừng lại. Nhiều khâu sản xuất bị trì hoãn, khiến nhà máy rất khó duy trì hoạt động bình thường”.

Lĩnh vực thương mại cũng không nằm ngoài vòng xoáy ảnh hưởng. Giá nhiên liệu leo thang đã đẩy chi phí thu mua, vận chuyển và phân phối hàng hóa tăng vọt, kéo theo mặt bằng giá cả tiêu dùng tăng cao. Trong khi đó, lạm phát lại làm xói mòn sức mua của người dân, đẩy nhiều tiểu thương vào cảnh chật vật duy trì kinh doanh.

“Sudan phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu, và giá cả tiếp tục tăng. Điều này đã làm tăng đáng kể chi phí vận chuyển hàng hóa, từ đó đẩy giá trái cây lên cao. Trong ba tháng qua, giá cả đã tăng gần gấp bốn lần. Giá cả hàng hóa nói chung đã tăng mạnh, khiến việc duy trì kinh doanh ngày càng khó khăn”, ông Abdallah Hassan, chủ một cửa hàng tạp hóa tại địa phương cho hay.

Nếu không sớm có giải pháp ổn định nguồn cung năng lượng và kiềm chế đà leo thang của giá cả, việc thiếu hụt nhiên liệu ngày càng được dự báo sẽ tiếp tục đẩy đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Sudan lún sâu hơn vào vòng xoáy bất ổn và khủng hoảng.

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Giao tranh ác liệt tại bang Bắc Kordofan của Sudan

VOV.VN - Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại bang Bắc Kordofan giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) trong những ngày qua, khi đây là khu vực ngã ba giữa Thủ đô Khartoum ở trung tâm, vùng Darfur rộng lớn ở phía Tây và các khu vực miền Nam.

Phương Anh/VOV1
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