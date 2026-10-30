Sudan: Hơn 300 người thiệt mạng vì UAV trong 3 tuần

Các số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy, ngoài thương vong lớn về người, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Sudan đã khiến các cơ sở hạ tầng thiệt hại nghiêm trọng, bao gồm bệnh viện, cơ sở điện lực và nguồn cung cấp nước.

Trong báo cáo công bố ngày 28/10, Phái đoàn Điều tra quốc tế độc lập về Sudan đã ghi nhận các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái liên tiếp trong tháng này tại El-Obeid, thủ phủ của bang Bắc Kordofan, gây ra thương vong lớn cho dân thường và làm tê liệt các cơ sở y tế.

Xung đột vũ trang đẫm máu bùng phát từ giữa tháng 4/2023 tại Sudan. Ảnh minh họa: Reuters

Thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng điện và nhiên liệu đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nước. Tại nhiều khu vực ở Sudan, tình trạng người dân xếp hàng dài mua nước với giá cao, hoặc phải sử dụng các nguồn nước không an toàn.

Các hoạt động cứu trợ cũng chịu tổn thất. Trong đó, một vụ tấn công vào xe chở hàng viện trợ tại bang Nam Kordofan vào ngày 3/10, đã khiến một tài xế của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thiệt mạng.

Cuộc xung đột Sudan tiếp tục diễn biến phức tạp, trong bối cảnh những cảnh báo mới về nạn đói đã được đưa ra. Một tuyên bố được 31 quốc gia ủng hộ cho biết, số người đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng tại Sudan lên tới 19,5 triệu người.