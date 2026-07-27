Giao tranh ác liệt tại bang Bắc Kordofan của Sudan

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của RSF diễn ra trong ngày 27/7 đã làm rung chuyển thành phố Al-Obeid, thủ phủ của bang Bắc Kordofan, hiện chưa có báo cáo về thương vong do các cuộc tấn công.

Khói đen bốc lên ở thủ đô Khartoum của Sudan. (Ảnh: Anadolu)

Thành phố Al-Obeid đã bị RSF bao vây trong nhiều tháng và là chiến trường ác liệt giữa lực lượng này với quân đội Sudan. Liên Hợp Quốc đã nhiều lần cảnh báo về tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài ngoài sẽ xảy ra nếu RSF chiếm được Al-Obeid, giống như những gì mà lực lượng này đã gây ra sau khi chiếm được El-Fasher, thủ phủ bang Bắc Darfur vào tháng 10/2025.

Các cuộc tấn công hôm 27/7 của RSF, được cho là để trả đũa việc quân đội Sudan đã chiếm lại 3 khu vực quan trọng tại bang Bắc Kordofan một ngày trước đó. Các khu vực này bao gồm Bara, Jabra Al-Sheikh và Umm Sayala, qua đó quân đội Sudan có thể kiểm soát tuyến đường cao tốc từ Thủ đô Khartoum đến bang Bắc Kordofan.

Các đám khói ở thủ đô Khartoum của Sudan. (Ảnh: Reuters)

Cuộc xung đột Sudan bùng phát vào tháng 4/2023, cho đến nay đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời, được Liên Hợp Quốc mô tả là cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới. Trong khi một số tổ chức nhân đạo ước tính, số người thiệt mạng do cuộc xung đột Sudan có thể lên tới 200.000 người.