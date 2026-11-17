Đại sứ quán Nhà nước Kuwait tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới các cơ quan chức năng hữu nghị của Việt Nam, bao gồm các lực lượng an ninh và các cơ quan hữu quan, cùng các đội tìm kiếm cứu nạn, đã nỗ lực tận tâm và phối hợp trong chiến dịch tìm kiếm thi thể công dân Kuwait, ông Khalid Al-Dawood.

Đại sứ quán Kuwait đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ và những nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả các cơ quan liên quan trong suốt quá trình triển khai chiến dịch. Những đóng góp này thể hiện tinh thần hợp tác và mối quan hệ hữu nghị giữa Nhà nước Kuwait và Việt Nam.

Đại sứ quán cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và những người thân yêu của người đã khuất, mong muốn gia đình công dân Khalid Al-Dawood sẽ sớm vượt qua thời khắc khó khăn này.