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Flydubai dừng bay đến Israel; Tel Aviv tăng cường an ninh hàng không

Thứ Năm, 05:40, 01/10/2026
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VOV.VN - Sau vụ việc máy bay của hãng hàng không UAE gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia sáng qua, Thủ tướng Israel đã ra lệnh tăng cường an ninh trên tất cả các chuyến bay đến và đi từ nước này. Trong khi đó, hãng hàng không UAE đã quyết định dừng bay vô thời hạn đến Israel.

Một người phát ngôn của hãng hàng không Flydubai tối qua thông báo, hãng này đã quyết định dừng toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel, cho đến khi có thông báo mới. Flydubai đồng thời cam kết hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với cuộc điều tra liên quan vụ việc đang được tiến hành.

Flydubai là một trong những nhà khai thác quốc tế lớn tại sân bay nhộn nhịp nhất Israel là Ben Gurion, với khoảng 10 chuyến bay mỗi ngày giữa Dubai, UAE và Israel. Hãng này đã duy trì hoạt động bay với Israel ngay cả trong những giai đoạn xung đột bùng phát ác liệt nhất thời gian qua vốn khiến nhiều hãng quốc tế phải dừng khai thác.

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Một máy bay của Flydubai. Ảnh: Istock

Chuyến bay FDB1073 của hãng Flydubai, chở theo 174 hành khách, đa số là người Israel, đã gặp sự cố nghiêm trọng khi đang thực hiện hành trình từ Dubai, UAE tới Tel Aviv, Israel sáng sớm qua. Cơ phó của chuyến bay bị cáo buộc đã tấn công cơ trưởng nhằm lao máy bay xuống đất. Vụ việc buộc chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk ở Tây Bắc Saudi Arabia. Toàn bộ hành khách được báo cáo an toàn và đã lên 2 chuyến bay khác của Flydubai để hoàn tất hành trình đến Israel.

Phản ứng với vụ việc, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã yêu cầu tăng cường an ninh trên tất cả các chuyến bay đến và đi từ Israel, bất kể thuộc hãng nào. Trước mắt, biện pháp tập trung vào việc kiểm tra an ninh đối với các phi công bay vào lãnh thổ Israel. Được biết, sau vụ việc, Thủ tướng Israel Netanyahu cũng đã tiến hành các cuộc điện đàm liên quan với cả Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, nội dung chi tiết của các cuộc điện đàm, không được tiết lộ.

Về tình hình của cơ trưởng người Ấn Độ bị tấn công trên chuyến bay gặp sự cố, Đại sứ quán Ấn Độ tại Riyadh tối qua thông báo viên phi công này đang được điều trị tại một bệnh viện ở Tabuk. Tuy nhiên, tình trạng của cơ phó, người được cho là mang quốc tịch Oman và cũng bị thương trong vụ việc, không được đề cập.

Sự cố an ninh trên chuyến bay của hãng Flydubai từ UAE tới Israel hôm qua, xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang diễn biến phức tạp. Trong đó, Israel đang cùng lúc chiến đấu trên nhiều mặt trận, từ dải Gaza, Lebanon, Syria cho đến Iran. Chính phủ Israel thời gian qua nhiều lần cảnh báo công dân nước này cũng như người Do thái trên toàn thế giới, đang là mục tiêu nhắm đến của các phần tử khủng bố và cực đoan.

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Bá Thi/VOV-Cairo
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