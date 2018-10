Làn sóng bạo lực mới phủ bóng Dải Gaza

Ngày 19/10/2018, người Palestine tại Dải Gaza tiếp tục biểu tình phản đối Israel phong tỏa vùng đất này. Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành đụng độ giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel. Cuộc đụng độ là diễn biến mới nhất trong căng thẳng chưa bao giờ hạ nhiệt giữa Israel và Palestine. Một người khuyết tật Palestine đang cố phá hàng rào phong tỏa tại biên giới Dải Gaza với Israel. Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Mỹ tuyên bố sẽ sáp nhập Lãnh sự quán phục vụ người dân Palestine vào Đại sứ quán mới của Mỹ ở Israel, đặt tại Jerusalem. Một người biểu tình Palestine bị thương trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Israel. Làn khói đen bạo lực một lần nữa bao phủ Dải Gaza. Cuộc biểu tình mới nhất của người Palestine tại Dải Gaza. Người Palestine ở mọi lứa tuổi tham gia các cuộc biểu tình tại Dải Gaza. Một đứa trẻ cầm cờ Palestine tham gia biểu tình. Chùm bóng bay được nhìn thấy bên phần lãnh thổ Gaza trong cuộc biểu tình mới nhất. Binh sĩ Israel đương đầu với người biểu tình Palestine. Các cuộc biểu tình của người Palestine thường kết thúc bằng đụng độ đẫm máu với lực lượng an ninh Israel. Xe tăng của Israel tại khu vực biên giới với Dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 14/10 dọa sẽ tấn công nhằm vào Phong trào vũ trang Hamas sau khi bạo lực lại bùng phát ở dải Gaza./.

Ngày 19/10/2018, người Palestine tại Dải Gaza tiếp tục biểu tình phản đối Israel phong tỏa vùng đất này. Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành đụng độ giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel. Cuộc đụng độ là diễn biến mới nhất trong căng thẳng chưa bao giờ hạ nhiệt giữa Israel và Palestine. Một người khuyết tật Palestine đang cố phá hàng rào phong tỏa tại biên giới Dải Gaza với Israel. Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Mỹ tuyên bố sẽ sáp nhập Lãnh sự quán phục vụ người dân Palestine vào Đại sứ quán mới của Mỹ ở Israel, đặt tại Jerusalem. Một người biểu tình Palestine bị thương trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Israel. Làn khói đen bạo lực một lần nữa bao phủ Dải Gaza. Cuộc biểu tình mới nhất của người Palestine tại Dải Gaza.

Người Palestine ở mọi lứa tuổi tham gia các cuộc biểu tình tại Dải Gaza. Một đứa trẻ cầm cờ Palestine tham gia biểu tình. Chùm bóng bay được nhìn thấy bên phần lãnh thổ Gaza trong cuộc biểu tình mới nhất. Binh sĩ Israel đương đầu với người biểu tình Palestine. Các cuộc biểu tình của người Palestine thường kết thúc bằng đụng độ đẫm máu với lực lượng an ninh Israel. Xe tăng của Israel tại khu vực biên giới với Dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 14/10 dọa sẽ tấn công nhằm vào Phong trào vũ trang Hamas sau khi bạo lực lại bùng phát ở dải Gaza./.