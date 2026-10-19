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Làn sóng biểu tình bùng phát thành bạo lực và cướp phá tại Italy

Thứ Hai, 15:02, 19/10/2026
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VOV.VN - Trong hai ngày 17 và 18/10, các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại Italy đã nhanh chóng biến thành bạo lực và cướp bóc nghiêm trọng ở Milan, Bologna cùng nhiều đô thị phía Bắc, buộc cảnh sát phải triển khai vòi rồng, hơi cay. 

 

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni phải triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp. Bất ổn bắt đầu từ hôm 17/10 và tiếp diễn sang ngày 18/10 tại Milan, trung tâm kinh tế của Italy, khi các cuộc tuần hành biến thành bạo động nghiêm trọng.

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Nhiều đối tượng quá khích bịt mặt đã ném chai lọ vào lực lượng chức năng, tấn công xe cảnh sát và đập phá hàng loạt cửa hàng. Ảnh: Reuters

Nhiều đối tượng quá khích bịt mặt đã ném chai lọ vào lực lượng chức năng, tấn công xe cảnh sát và đập phá hàng loạt cửa hàng quanh khu vực Nhà thờ chính tòa. Một siêu thị lớn trên tuyến phố thương mại Via Torino bị cướp phá; nhiều thùng rác, xe máy và xe đạp công cộng bị hư hại nặng nề. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay cùng vòi rồng để giải tán đám đông, đồng thời bắt giữ khoảng 70 người liên quan.

Làn sóng xuống đường này diễn ra dưới ngọn cờ "Italy in Piazza" (Italy xuống đường), phản ánh nỗi bức xúc của người dân trước gánh nặng chi phí sinh hoạt, giá xăng dầu leo thang, mức lương eo hẹp và sự suy thoái của các dịch vụ công. Không chỉ giới hạn ở Milan, các vụ đụng độ và phá hoại tương tự cũng lan rộng sang Bologna, Turin, Bergamo và Brescia, gợi nhớ đến những cảnh tượng hỗn loạn vừa diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp.

Trước diễn biến leo thang, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp để tìm giải pháp xử lý. Bà Meloni lên án gay gắt các đối tượng quá khích là những phần tử côn đồ lợi dụng biểu tình nhằm gieo rắc hỗn loạn, đồng thời nhấn mạnh quyền biểu tình luôn được tôn trọng nhưng hành vi phá hoại thành phố là không thể chấp nhận. Cùng quan điểm, Thị trưởng Milan Giuseppe Sala bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình trạng cướp bóc khiến người dân hoang mang, đồng thời nhận định làn sóng bất ổn này chịu tác động từ bối cảnh căng thẳng chung trên quy mô quốc tế.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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