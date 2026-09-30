Lực lượng Mỹ và Italy hoàn tất rút quân khỏi Iraq

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein hôm 28/9 cho biết Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq theo một thỏa thuận giữa Baghdad và Washington. Thông báo này được đưa ra 2 ngày trước thời hạn dự kiến ​​là ngày 30/9, để Mỹ rút lực lượng còn lại và kết thúc sứ mệnh quân sự của liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại Iraq.

Một máy bay vận tải quân sự của Mỹ gần Sân bay quốc tế Baghdad ở Baghdad, Iraq, Nguồn: Reuters

Việc rút quân của Mỹ diễn ra trong bối cảnh chính phủ Iraq đang chuyển giao hoàn toàn trách nhiệm an ninh cho lực lượng vũ trang nước này, sau khi liên quân kết thúc sự hiện diện quân sự, nhưng tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực an ninh và quốc phòng trong khuôn khổ quan hệ song phương.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Italy hôm qua (29/9) thông báo nước này đã hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq, chấm dứt sự hiện diện quân sự kéo dài 12 năm tại Iraq. Trước đó, Italy đã rút hầu hết nhân sự khỏi Iraq vào tháng 3/2026.

Tại Iraq, Italy ngoài tham gia vào liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, cũng đóng góp quân cho phái bộ NATO tại Iraq.

Bộ Quốc phòng Italy cho biết thêm, việc rút quân đánh dấu một bước chuyển đổi hướng tới việc Iraq tự chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của nước này.