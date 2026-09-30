English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lực lượng Mỹ và Italy hoàn tất rút quân khỏi Iraq

Thứ Tư, 07:02, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã rút khỏi Iraq, với việc Ngoại trưởng Iraq và Bộ Quốc phòng Italy lần lượt tuyên bố về việc Mỹ và Italy hoàn tất việc rút quân.

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein hôm 28/9 cho biết Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq theo một thỏa thuận giữa Baghdad và Washington. Thông báo này được đưa ra 2 ngày trước thời hạn dự kiến ​​là ngày 30/9, để Mỹ rút lực lượng còn lại và kết thúc sứ mệnh quân sự của liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại Iraq.

luc luong my va italy hoan tat rut quan khoi iraq hinh anh 1
Một máy bay vận tải quân sự của Mỹ gần Sân bay quốc tế Baghdad ở Baghdad, Iraq, Nguồn: Reuters

Việc rút quân của Mỹ diễn ra trong bối cảnh chính phủ Iraq đang chuyển giao hoàn toàn trách nhiệm an ninh cho lực lượng vũ trang nước này, sau khi liên quân kết thúc sự hiện diện quân sự, nhưng tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực an ninh và quốc phòng trong khuôn khổ quan hệ song phương.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Italy hôm qua (29/9) thông báo nước này đã hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq, chấm dứt sự hiện diện quân sự kéo dài 12 năm tại Iraq. Trước đó, Italy đã rút hầu hết nhân sự khỏi Iraq vào tháng 3/2026.

Tại Iraq, Italy ngoài tham gia vào liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, cũng đóng góp quân cho phái bộ NATO tại Iraq.

Bộ Quốc phòng Italy cho biết thêm, việc rút quân đánh dấu một bước chuyển đổi hướng tới việc Iraq tự chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của nước này.

1dc82e2d-ccfa-4cb8-97c4-216f3500bcd5.jpg

Mỹ bắt đầu đợt rút quân cuối cùng khỏi Iraq

VOV.VN - Theo chính quyền Iraq, Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi khu vực Kurdistan thuộc Iraq, một phần của chiến dịch cuối cùng dự kiến​​ sẽ chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ tại nước này vào ngày 30/9 tới.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz
Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran hôm 22/9 xác nhận 2 quốc gia trong khu vực đã thực hiện lệnh cấm bay với các hãng hàng không Iran.

Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz

Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran hôm 22/9 xác nhận 2 quốc gia trong khu vực đã thực hiện lệnh cấm bay với các hãng hàng không Iran.

Các nhóm vũ trang Iraq đạt thỏa thuận đưa vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước
Các nhóm vũ trang Iraq đạt thỏa thuận đưa vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước

VOV.VN - Một số nguồn tin mới đây cho biết, các nhóm vũ trang tại Iraq đã đạt được thỏa thuận với một ủy ban thuộc chính phủ Iraq, về việc hoàn tất quá trình đưa vũ khí vào sự kiểm soát của nhà nước.

Các nhóm vũ trang Iraq đạt thỏa thuận đưa vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước

Các nhóm vũ trang Iraq đạt thỏa thuận đưa vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước

VOV.VN - Một số nguồn tin mới đây cho biết, các nhóm vũ trang tại Iraq đã đạt được thỏa thuận với một ủy ban thuộc chính phủ Iraq, về việc hoàn tất quá trình đưa vũ khí vào sự kiểm soát của nhà nước.

Iraq mở lại cửa khẩu với Iran, Tehran bác tuyên bố của Washington về Hormuz
Iraq mở lại cửa khẩu với Iran, Tehran bác tuyên bố của Washington về Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 13/9 bác tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về eo biển Hormuz, khẳng định rằng tuyến hàng hải này vẫn bị đóng. Tehran đồng thời thách thức mọi lực lượng nước ngoài dám tới gần các vùng biển khu vực, bao gồm cả vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

Iraq mở lại cửa khẩu với Iran, Tehran bác tuyên bố của Washington về Hormuz

Iraq mở lại cửa khẩu với Iran, Tehran bác tuyên bố của Washington về Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 13/9 bác tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về eo biển Hormuz, khẳng định rằng tuyến hàng hải này vẫn bị đóng. Tehran đồng thời thách thức mọi lực lượng nước ngoài dám tới gần các vùng biển khu vực, bao gồm cả vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

Iraq đình chỉ các chuyến bay của Iran đến Baghdad sau cảnh báo trừng phạt từ Mỹ
Iraq đình chỉ các chuyến bay của Iran đến Baghdad sau cảnh báo trừng phạt từ Mỹ

VOV.VN - Iraq đã yêu cầu cơ quan hàng không dân dụng nước này đình chỉ các chuyến bay của Iran tới sân bay Baghdad từ ngày 23/9, sau khi Mỹ cảnh báo sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với bất kỳ sân bay nào phục vụ các hãng hàng không Iran, theo Reuters.

Iraq đình chỉ các chuyến bay của Iran đến Baghdad sau cảnh báo trừng phạt từ Mỹ

Iraq đình chỉ các chuyến bay của Iran đến Baghdad sau cảnh báo trừng phạt từ Mỹ

VOV.VN - Iraq đã yêu cầu cơ quan hàng không dân dụng nước này đình chỉ các chuyến bay của Iran tới sân bay Baghdad từ ngày 23/9, sau khi Mỹ cảnh báo sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với bất kỳ sân bay nào phục vụ các hãng hàng không Iran, theo Reuters.

Iraq đóng cửa khẩu biên giới với Iran sau vụ tấn công Saudi Arabia
Iraq đóng cửa khẩu biên giới với Iran sau vụ tấn công Saudi Arabia

VOV.VN - Giới chức Iraq sáng 12/9 đã quyết định đóng cửa cửa khẩu quan trọng trên bộ với quốc gia láng giềng Iran. Động thái được tiến hành sau khi giới chức nước này xác nhận chiếc UAV tấn công vào đường ống dẫn dầu tại Saudi Arabia ngày 10/9, là xuất phát từ Iraq.

Iraq đóng cửa khẩu biên giới với Iran sau vụ tấn công Saudi Arabia

Iraq đóng cửa khẩu biên giới với Iran sau vụ tấn công Saudi Arabia

VOV.VN - Giới chức Iraq sáng 12/9 đã quyết định đóng cửa cửa khẩu quan trọng trên bộ với quốc gia láng giềng Iran. Động thái được tiến hành sau khi giới chức nước này xác nhận chiếc UAV tấn công vào đường ống dẫn dầu tại Saudi Arabia ngày 10/9, là xuất phát từ Iraq.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ