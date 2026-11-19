Phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi xây dựng một thế giới mở và hội nhập, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hợp tác khu vực đối với tăng trưởng kinh tế.

“Hợp tác mở là con đường tất yếu để khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát triển và phục hưng”, ông Tập Cận Bình khẳng định.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong phiên họp toàn thể tại Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 19/11/2026. Ảnh: Pool/Reuters

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì chủ nghĩa khu vực mở, từng bước thúc đẩy hội nhập kinh tế và xây dựng mô hình hợp tác cởi mở, gắn kết, thay vì khép kín hoặc chia rẽ.

Chủ tịch Trung Quốc đồng thời kêu gọi các nền kinh tế thành viên tăng cường hợp tác trong phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), coi đây là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Theo ông, các thành viên APEC cần phối hợp xây dựng một hệ sinh thái AI mở, tạo điều kiện cho công nghệ này phát triển.

Cũng tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan điểm tương đối lạc quan về tiềm năng của AI, song cho rằng công nghệ này cần được phát triển và sử dụng một cách thận trọng.

“Chúng ta phải theo dõi, phải thận trọng và trân trọng công nghệ này. AI gần như hoàn toàn mang lại những điều tốt đẹp, nhưng vẫn tồn tại một số yếu tố tiêu cực. Chúng ta cần hết sức cẩn trọng trong việc kiểm soát những yếu tố đó”, ông Trump phát biểu.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ phản đối việc áp đặt các quy định quản lý AI, cho rằng những biện pháp như vậy có thể kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp này.

“Chúng tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể phá hủy tiềm năng to lớn của công nghệ này”, ông Trump nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ không để điều đó xảy ra.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Trump cho biết ông mong đợi cuộc gặp với lãnh đạo Nga và Trung Quốc dự kiến diễn ra vào cuối ngày 19/11, bên lề hội nghị APEC.