Ngày 18/11, sáu cơ quan báo chí lớn của Australia gồm Nine Entertainment, News Corp, Seven Media, Guardian Australia, FoxTel và FreeTVAustralia đã cùng khởi động chiến dịch truyền thông chung có tên gọi là “Không để AI tùy ý sử dụng” nhằm yêu cầu các công ty AI phải xin phép và thỏa thuận về việc trả tiền cho các cơ quan báo chí Australia vì đã sử dụng sản phẩm của các cơ quan này trong quá trình huấn luyện mô hình.

Australia tăng số tiền công ty công nghệ phải trả cho báo chí. Ảnh: Reuters

Chiến dịch mô tả các nền tảng AI là “những công ty có giá trị cao nhất trong lịch sử”, đồng thời bác bỏ các lập luận cho rằng các quy định hiện tại về bản quyền của Australia đang cản trở hoạt động đầu tư vào nước này. Ngoài 6 cơ quan báo chí lớn của Australia, các tổ chức đại diện cho đạo diễn, đại diện văn học, nhà xuất bản, tác giả, người viết và nhà sản xuất cũng tham gia vào chiến dịch này.

Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh dư luận Australia lo ngại vì muốn trở thành địa điểm đầu tiên ngoài nước Mỹ mà các công ty AI của Mỹ triển khai việc huấn luyện mô hình nên chính phủ nước này có thể sẽ thu hẹp phạm vi bản quyền đối với các hoạt động quảng cáo trên quy mô toàn quốc trên các báo in, nền tảng trực tuyến, truyền hình, phát thanh và các bảng quảng cáo ngoài trời. Tuy vậy, cho đến lúc này, chính phủ Australia vẫn khẳng định không thay đổi cách tiếp cận đối với luật bản quyền song dư luận Australia vẫn lo ngại khi các công ty AI đang gây sức ép với chính phủ trong vấn đề này.

Trước đó, Phó Chủ tịch công ty OpenAI Ann O’Leary cảnh báo công ty này không thể xây dựng các trung tâm huấn luyện mô hình AI tại Australia trong lúc các quy định về quyền sở hữu trí tuệ vẫn được giữ nguyên. Tuy vậy, trong tháng này, công ty OpenAI, chủ sở hữu mô hình ChatGPT lại gửi tài liệu tới Thượng viện Australia trong đó khẳng định việc họ sẵn sàng chi trả cho các nhà sáng tạo nội dung tại Australia tùy thuộc vào phạm vi thỏa thuận với các đối tượng này và việc chi trả cũng cần phải “có tính cạnh tranh” nếu so sánh với việc chi trả của các công ty này ở các nơi khác, trong đó có Mỹ