Các nguồn tin chính thức của Ai Cập cho biết, cuộc tập trận hải quân chung Ai Cập - Pháp “Cleopatra-2026”, được tiến hành tại vùng biển của Ai Cập ở Địa Trung Hải. Cuộc tập trận có sự tham gia của nhiều đơn vị hải quân 2 nước và kéo dài trong nhiều ngày.

Tàu của Hải quân Pháp và Hải quân Hy Lạp trong một cuộc tập trận. Ảnh minh họa: Reuters.

Trong số các hoạt động diễn tập được tổ chức, có hoạt động lập kế hoạch và điều hành tác chiến, ứng phó các mối đe dọa trên biển và từ các thiết bị bay không người lái. Mục tiêu tập trận là nhằm tăng cường kỹ năng và nâng cao chất lượng tác chiến của các lực lượng tham gia.

Cuộc tập trận hải quân chung Ai Cập - Pháp “Cleopatra-2026”, nằm trong chuỗi các cuộc tập trận chung mà Ai Cập tiến hành với nhiều đối tác khu vực và thế giới thời gian qua, trong đó có Trung Quốc (cuối tháng 8, đầu tháng 9) và Thổ Nhĩ Kỳ (giữa tháng 6 và đầu tháng 11).

Các hoạt động diễn tập được tổ chức trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều biến động phức tạp và khó lường, nổi bật là loạt cuộc chiến ở dải Gaza, Lebanon, Iran; căng thẳng tại các vùng biển như biển Đỏ, eo biển Bab el-Mandab, eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư.