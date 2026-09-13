Tàu sân bay Mỹ báo động cao giữa căng thẳng ở Biển Đỏ

Tàu sân bay USS George Washington cùng các tàu hộ tống của Mỹ đang duy trì tình trạng báo động cao tại Biển Arab, trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen tiến về khu vực gần eo biển Bab el-Mandeb - cửa ngõ chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Theo Fox News, hơn 5.000 thủy thủ trên tàu sân bay USS George Washington đang tham gia Chiến dịch Epic Fury giữa lúc các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực tiếp diễn.

Tàu sân bay USS George Washington duy trì báo động cao giữa căng thẳng ở Biển Đỏ. Ảnh: Reuters

Tối 12/9, các máy bay chiến đấu Mỹ liên tục cất cánh từ tàu USS George Washington trên Biển Arab trong các hoạt động ban đêm. Một số thông tin về hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay không được công bố theo thời gian thực vì lý do an ninh.

Phóng viên Fox News Trey Yingst, có mặt trên tàu sân bay, cho biết Hải quân Mỹ vẫn duy trì trạng thái cảnh giới cao. Các tàu chiến Mỹ trong khu vực tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị Iran tấn công.

Theo Fox News, Iran đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu chiến Mỹ trong khoảng 10 ngày qua, trong đó tàu sân bay USS George Washington cũng trở thành mục tiêu vào cuối tuần trước. Diễn biến này khiến các thủy thủ và phi công trên tàu phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Bốn tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đang đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ tàu USS George Washington, tạo thành lớp phòng thủ xung quanh tàu sân bay.

Trong số này có USS Shoup, tàu khu trục với thủy thủ đoàn hơn 300 người, được trang bị nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk. Tàu USS Shoup đồng thời đóng vai trò điều phối hoạt động phòng thủ giữa các đơn vị thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay.

Một sĩ quan trên tàu USS Shoup cho biết tàu có nhiệm vụ phối hợp hoạt động phòng thủ giữa các lực lượng khác nhau, bao gồm phân bổ tên lửa hoặc máy bay để nhận diện và ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng.

“Thủy thủ đoàn đã sẵn sàng và được trang bị để có thể phản ứng nhanh nhất khi cần thiết. Chúng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ”, sĩ quan này cho biết.

Hoạt động quân sự được tăng cường trong bối cảnh lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đang tiến dọc bờ biển Yemen về các vị trí gần eo biển Bab el-Mandeb.

Bab el-Mandeb là một trong những tuyến hàng hải chiến lược của thế giới, kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Biển Arab. Việc lực lượng Houthi tiến gần khu vực này làm gia tăng lo ngại đối với hoạt động vận tải biển quốc tế, đặc biệt trong thời điểm giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn.