  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Pakistan tiếp tục thúc đẩy hòa giải Mỹ – Iran, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 05:53, 01/05/2026
VOV.VN - Hôm qua (30/4), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết nước này vẫn duy trì các kênh đối thoại tích cực với cả Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục hoạt động tại Eo biển Hormuz.

Theo ông Tahir Andrabi, các nỗ lực hòa giải từ phía Pakistan “vẫn đang được thúc đẩy liên tục”, qua đó góp phần tạo điều kiện cho các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, giúp hạn chế nguy cơ leo thang xung đột và giảm thiểu thương vong cho dân thường.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của eo biển Hormuz, phía Pakistan cảnh báo việc gián đoạn kéo dài sẽ gây tác động nghiêm trọng tới thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế. Vì vậy, nước này kêu gọi mở lại ngay lập tức hoạt động vận tải biển bình thường nhằm bảo đảm ổn định kinh tế toàn cầu.

Giới chức Pakistan cho biết các nỗ lực ngoại giao hiện đang được thúc đẩy ở cấp cao nhất, với sự tham gia của Thủ tướng Shehbaz Sharif, Phó Thủ tướng Ishaq Dar và lãnh đạo quân đội. Đồng thời, Pakistan cũng tăng cường tiếp xúc và tham vấn với các đối tác khu vực như Saudia Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng.

Trước đó, các nỗ lực của Pakistan nhằm làm trung gian cho vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran đã không đạt được kết quả như kỳ vọng, khi hai bên không thể khởi động đối thoại trực tiếp và vẫn giữ lập trường cứng rắn. Điều này khiến tiến trình hòa giải rơi vào bế tắc, làm gia tăng bất ổn khu vực và tiếp tục đặt ra nhiều rủi ro đối với an ninh cũng như kinh tế toàn cầu.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"
Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"

VOV.VN - Quyết định hủy phái đoàn tới Islamabad của Tổng thống Donald Trump đặt vòng đàm phán Mỹ - Iran vào bước ngoặt mới, khi kênh tiếp xúc trực tiếp có dấu hiệu nhường chỗ cho đối thoại từ xa. Giữa nỗ lực hòa giải của Pakistan, triển vọng phá băng quan hệ Washington - Tehran vẫn đầy ẩn số.

Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"

Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"

VOV.VN - Quyết định hủy phái đoàn tới Islamabad của Tổng thống Donald Trump đặt vòng đàm phán Mỹ - Iran vào bước ngoặt mới, khi kênh tiếp xúc trực tiếp có dấu hiệu nhường chỗ cho đối thoại từ xa. Giữa nỗ lực hòa giải của Pakistan, triển vọng phá băng quan hệ Washington - Tehran vẫn đầy ẩn số.

Cuộc gặp Mỹ - Iran “chưa thành”: Pakistan vẫn được khen
Cuộc gặp Mỹ - Iran “chưa thành”: Pakistan vẫn được khen

VOV.VN - Dù cuộc gặp trực tiếp Mỹ - Iran tại Islamabad chưa diễn ra như kỳ vọng, cả Washington và Tehran vẫn đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình khu vực.

Cuộc gặp Mỹ - Iran “chưa thành”: Pakistan vẫn được khen

Cuộc gặp Mỹ - Iran “chưa thành”: Pakistan vẫn được khen

VOV.VN - Dù cuộc gặp trực tiếp Mỹ - Iran tại Islamabad chưa diễn ra như kỳ vọng, cả Washington và Tehran vẫn đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình khu vực.

Ông Trump hủy chuyến đi Pakistan của các đặc phái viên Mỹ
Ông Trump hủy chuyến đi Pakistan của các đặc phái viên Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump bất ngờ hủy chuyến đi Pakistan của các đặc phái viên Mỹ sau khi Ngoại trưởng Iran rời Islamabad, khiến kỳ vọng về vòng đàm phán hòa bình Mỹ - Iran tiếp tục bị phủ bóng bất ổn.

Ông Trump hủy chuyến đi Pakistan của các đặc phái viên Mỹ

Ông Trump hủy chuyến đi Pakistan của các đặc phái viên Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump bất ngờ hủy chuyến đi Pakistan của các đặc phái viên Mỹ sau khi Ngoại trưởng Iran rời Islamabad, khiến kỳ vọng về vòng đàm phán hòa bình Mỹ - Iran tiếp tục bị phủ bóng bất ổn.

Ngoại trưởng Araghchi trở lại Pakistan, Iran hoài nghi thiện chí của Mỹ
Ngoại trưởng Araghchi trở lại Pakistan, Iran hoài nghi thiện chí của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bất ngờ trở lại Pakistan giữa lúc Tehran bày tỏ hoài nghi về thiện chí đàm phán của Mỹ. Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang sau các cuộc thương lượng chưa đạt đột phá.

Ngoại trưởng Araghchi trở lại Pakistan, Iran hoài nghi thiện chí của Mỹ

Ngoại trưởng Araghchi trở lại Pakistan, Iran hoài nghi thiện chí của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bất ngờ trở lại Pakistan giữa lúc Tehran bày tỏ hoài nghi về thiện chí đàm phán của Mỹ. Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang sau các cuộc thương lượng chưa đạt đột phá.

