Pakistan tiếp tục thúc đẩy hòa giải Mỹ – Iran, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz

Theo ông Tahir Andrabi, các nỗ lực hòa giải từ phía Pakistan “vẫn đang được thúc đẩy liên tục”, qua đó góp phần tạo điều kiện cho các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, giúp hạn chế nguy cơ leo thang xung đột và giảm thiểu thương vong cho dân thường.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của eo biển Hormuz, phía Pakistan cảnh báo việc gián đoạn kéo dài sẽ gây tác động nghiêm trọng tới thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế. Vì vậy, nước này kêu gọi mở lại ngay lập tức hoạt động vận tải biển bình thường nhằm bảo đảm ổn định kinh tế toàn cầu.

Giới chức Pakistan cho biết các nỗ lực ngoại giao hiện đang được thúc đẩy ở cấp cao nhất, với sự tham gia của Thủ tướng Shehbaz Sharif, Phó Thủ tướng Ishaq Dar và lãnh đạo quân đội. Đồng thời, Pakistan cũng tăng cường tiếp xúc và tham vấn với các đối tác khu vực như Saudia Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng.

Trước đó, các nỗ lực của Pakistan nhằm làm trung gian cho vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran đã không đạt được kết quả như kỳ vọng, khi hai bên không thể khởi động đối thoại trực tiếp và vẫn giữ lập trường cứng rắn. Điều này khiến tiến trình hòa giải rơi vào bế tắc, làm gia tăng bất ổn khu vực và tiếp tục đặt ra nhiều rủi ro đối với an ninh cũng như kinh tế toàn cầu.