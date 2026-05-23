Lào giao gần 500 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Trung Quốc

Thứ Bảy, 08:39, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc ngày 22/5 cho biết, lực lượng chức năng Lào đã giao 494 nghi phạm lừa đảo qua mạng và điện thoại xuyên quốc gia cho Trung Quốc và gọi đây là “kết quả quan trọng” trong nỗ lực chung đấu tranh chống tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia của cơ quan thực thi pháp luật hai nước.

Theo một thông báo đăng trên tài khoản WeChat chính thức, Bộ Công an Trung Quốc cho biết, trong một nỗ lực nghiêm trị các hoạt động phạm tội liên quan đến lừa đảo qua mạng và điện thoại xuyên quốc gia, cơ quan công an Trung Quốc đã liên tục hợp tác thực thi pháp luật quốc tế với cảnh sát Lào. Mới đây, phía Lào đã bàn giao 494 đối tượng bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo cho Trung Quốc.

lao giao gan 500 doi tuong lua dao qua mang cho trung quoc hinh anh 1
Hình ảnh ban giao các đối tượng lừa đảo trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Công an Trung Quốc

Bộ này đánh giá: “Đây là một chiến công quan trọng khác trong cuộc chiến chung chống tội phạm lừa đảo qua điện thoại và internet xuyên quốc gia của cảnh sát hai nước.”

Theo Bộ Công an Trung Quốc, từ đầu năm đến nay, do Campuchia tăng cường triệt phá các hoạt động lừa đảo qua điện thoại và internet, một số ổ nhóm và đối tượng đã chuyển sang Lào để tiếp tục gây án. Theo thỏa thuận hợp tác an ninh giữa hai nước, lực lượng cảnh sát Lào mới đây đã triển khai chiến dịch truy quét, bắt giữ các đối tượng trên và bàn giao cho phía Trung Quốc qua cửa khẩu Mohan ở tỉnh Vân Nam.

Lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc cho biết, cơ quan công an nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực cảnh vụ và thực thi pháp luật với các quốc gia liên quan, hoàn thiện và củng cố hơn nữa cơ chế phối hợp truy quét, triển khai liên tục hoạt động triệt phá các ổ nhóm, truy bắt chủ mưu và đưa các nghi phạm về nước, nhằm ngăn chặn sự lan rộng của tình trạng lừa đảo qua điện thoại và internet xuyên quốc gia.

Tại Hội nghị Công tác Chính trị và Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 1 năm nay, Trung Quốc cho biết, trong năm 2025, các cơ quan chính trị và pháp luật nước này đã đạt được những kết quả to lớn trong việc truy quét tội phạm lừa đảo qua điện thoại và internet, với 57.000 phần tử phạm tội đã bị đưa về nước.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc Lào lừa đảo qua mạng Campuchia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Tin liên quan

Ba Lan thông qua luật về tiền điện tử giữa bê bối lừa đảo hàng triệu USD
VOV.VN - Trong một bước đi quan trọng nhằm thắt chặt quản lý thị trường tài sản số, các nhà lập pháp Ba Lan ngày đã chính thức thông qua dự luật triển khai Quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh châu Âu.

Ukraine hé lộ hệ thống phòng không Freya đánh chặn tên lửa đạn đạo
VOV.VN - Công ty quốc phòng Ukraine Fire Point vừa công bố hệ thống phòng không Freya, dự án đánh chặn tên lửa đạn đạo quy mô châu Âu nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công đường không tầm xa.

Campuchia bắt giữ hơn 5.500 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến
VOV.VN - Campuchia đang tiếp tục thực hiện chiến dịch triệt phá hoạt động lừa đảo trực tuyến trên khắp cả nước với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo các cấp nhằm khôi phục hình ảnh quốc gia.

