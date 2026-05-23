Lào giao gần 500 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Trung Quốc

Theo một thông báo đăng trên tài khoản WeChat chính thức, Bộ Công an Trung Quốc cho biết, trong một nỗ lực nghiêm trị các hoạt động phạm tội liên quan đến lừa đảo qua mạng và điện thoại xuyên quốc gia, cơ quan công an Trung Quốc đã liên tục hợp tác thực thi pháp luật quốc tế với cảnh sát Lào. Mới đây, phía Lào đã bàn giao 494 đối tượng bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo cho Trung Quốc.

Hình ảnh ban giao các đối tượng lừa đảo trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Công an Trung Quốc

Bộ này đánh giá: “Đây là một chiến công quan trọng khác trong cuộc chiến chung chống tội phạm lừa đảo qua điện thoại và internet xuyên quốc gia của cảnh sát hai nước.”

Theo Bộ Công an Trung Quốc, từ đầu năm đến nay, do Campuchia tăng cường triệt phá các hoạt động lừa đảo qua điện thoại và internet, một số ổ nhóm và đối tượng đã chuyển sang Lào để tiếp tục gây án. Theo thỏa thuận hợp tác an ninh giữa hai nước, lực lượng cảnh sát Lào mới đây đã triển khai chiến dịch truy quét, bắt giữ các đối tượng trên và bàn giao cho phía Trung Quốc qua cửa khẩu Mohan ở tỉnh Vân Nam.

Lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc cho biết, cơ quan công an nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực cảnh vụ và thực thi pháp luật với các quốc gia liên quan, hoàn thiện và củng cố hơn nữa cơ chế phối hợp truy quét, triển khai liên tục hoạt động triệt phá các ổ nhóm, truy bắt chủ mưu và đưa các nghi phạm về nước, nhằm ngăn chặn sự lan rộng của tình trạng lừa đảo qua điện thoại và internet xuyên quốc gia.

Tại Hội nghị Công tác Chính trị và Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 1 năm nay, Trung Quốc cho biết, trong năm 2025, các cơ quan chính trị và pháp luật nước này đã đạt được những kết quả to lớn trong việc truy quét tội phạm lừa đảo qua điện thoại và internet, với 57.000 phần tử phạm tội đã bị đưa về nước.