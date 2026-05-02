中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lầu Năm Góc ký thỏa thuận với 8 tập đoàn, đưa AI vào mạng lưới quân sự mật

Thứ Bảy, 15:02, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa chính thức ký kết thỏa thuận với 8 tập đoàn công nghệ hàng đầu nhằm triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên các mạng lưới dữ liệu mật.

Theo thông báo từ Lầu Năm Góc đưa ra ngày 1/5 (theo giờ Mỹ), danh sách 8 đối tác chiến lược bao gồm các "ông lớn" như: SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services và Oracle. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định, việc tích hợp các năng lực AI tiên tiến vào hệ thống mạng nội bộ sẽ phục vụ trực tiếp cho các mục đích hoạt động hợp pháp. Đây là bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi quân đội Mỹ trở thành một "lực lượng chiến đấu ưu tiên AI".

lau nam goc ky thoa thuan voi 8 tap doan, dua ai vao mang luoi quan su mat hinh anh 1
Lầu Năm Góc. Ảnh minh họa Reuters

Số liệu thống kê cho thấy sự bùng nổ của công nghệ này trong quân đội Mỹ. Chỉ trong vòng 5 tháng, nền tảng AI chính thức của Lầu Năm Góc đã ghi nhận hơn 1,3 triệu nhân viên sử dụng. Đáng chú ý, nhiều nhiệm vụ phức tạp trước đây phải mất hàng tháng để xử lý thì nay đã được rút ngắn xuống chỉ còn tính bằng ngày. Cơ quan này cũng nhấn mạnh sẽ xây dựng một cấu trúc hạ tầng linh hoạt nhằm tránh tình trạng "lệ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất", đảm bảo binh lính luôn có trong tay những công cụ tối tân để bảo vệ an ninh quốc gia.

Một chi tiết gây chú ý là sự vắng mặt của Anthropic trong danh sách này. Dù nhận được sự quan tâm từ phía quân đội, công ty khởi nghiệp (startup) này vẫn giữ quan điểm từ chối để công nghệ của mình được sử dụng trong một số ứng dụng quân sự đặc thù.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo: NHK
Tag: tập đoàn công nghệ Lầu Năm Góc Bộ Quốc phòng Mỹ mạng lưới quân sự mật ký thỏa thuận với 8 tập đoàn trí tuệ nhân tạo ứng dụng AI
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế trưa 2/5: Iran gửi tín hiệu đàm phán mới
Toàn cảnh quốc tế trưa 2/5: Iran gửi tín hiệu đàm phán mới

VOV.VN - Theo một nguồn tin ngoại giao Iran chia sẻ với Al Jazeera rằng Tehran ngày 30/4 gửi một đề xuất mới tới các bên trung gian Pakistan nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao. Hiện chưa có thông tin chi tiết về nội dung đề xuất này, song diễn biến cho thấy các kênh đối thoại vẫn đang được duy trì.

Toàn cảnh quốc tế trưa 2/5: Iran gửi tín hiệu đàm phán mới

Toàn cảnh quốc tế trưa 2/5: Iran gửi tín hiệu đàm phán mới

VOV.VN - Theo một nguồn tin ngoại giao Iran chia sẻ với Al Jazeera rằng Tehran ngày 30/4 gửi một đề xuất mới tới các bên trung gian Pakistan nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao. Hiện chưa có thông tin chi tiết về nội dung đề xuất này, song diễn biến cho thấy các kênh đối thoại vẫn đang được duy trì.

Vệ binh Iran ban bố quy định mới về kiểm soát eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư
Vệ binh Iran ban bố quy định mới về kiểm soát eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư

VOV.VN - Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang siết chặt kiểm soát các tuyến đường thủy quan trọng bằng những quy định mới đối với vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Động thái này báo hiệu ý định của Iran nhằm khẳng định vị thế trong khu vực.

Vệ binh Iran ban bố quy định mới về kiểm soát eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư

Vệ binh Iran ban bố quy định mới về kiểm soát eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư

VOV.VN - Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang siết chặt kiểm soát các tuyến đường thủy quan trọng bằng những quy định mới đối với vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Động thái này báo hiệu ý định của Iran nhằm khẳng định vị thế trong khu vực.

Trung Quốc đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 5
Trung Quốc đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 5

VOV.VN - Trong vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 5/2026, Trung Quốc sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn, gồm khôi phục uy quyền Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy giải pháp chính trị cho Trung Đông và hỗ trợ châu Phi phát triển ổn định.

Trung Quốc đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 5

Trung Quốc đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 5

VOV.VN - Trong vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 5/2026, Trung Quốc sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn, gồm khôi phục uy quyền Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy giải pháp chính trị cho Trung Đông và hỗ trợ châu Phi phát triển ổn định.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ