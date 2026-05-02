Lầu Năm Góc ký thỏa thuận với 8 tập đoàn, đưa AI vào mạng lưới quân sự mật

Theo thông báo từ Lầu Năm Góc đưa ra ngày 1/5 (theo giờ Mỹ), danh sách 8 đối tác chiến lược bao gồm các "ông lớn" như: SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services và Oracle. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định, việc tích hợp các năng lực AI tiên tiến vào hệ thống mạng nội bộ sẽ phục vụ trực tiếp cho các mục đích hoạt động hợp pháp. Đây là bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi quân đội Mỹ trở thành một "lực lượng chiến đấu ưu tiên AI".

Số liệu thống kê cho thấy sự bùng nổ của công nghệ này trong quân đội Mỹ. Chỉ trong vòng 5 tháng, nền tảng AI chính thức của Lầu Năm Góc đã ghi nhận hơn 1,3 triệu nhân viên sử dụng. Đáng chú ý, nhiều nhiệm vụ phức tạp trước đây phải mất hàng tháng để xử lý thì nay đã được rút ngắn xuống chỉ còn tính bằng ngày. Cơ quan này cũng nhấn mạnh sẽ xây dựng một cấu trúc hạ tầng linh hoạt nhằm tránh tình trạng "lệ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất", đảm bảo binh lính luôn có trong tay những công cụ tối tân để bảo vệ an ninh quốc gia.

Một chi tiết gây chú ý là sự vắng mặt của Anthropic trong danh sách này. Dù nhận được sự quan tâm từ phía quân đội, công ty khởi nghiệp (startup) này vẫn giữ quan điểm từ chối để công nghệ của mình được sử dụng trong một số ứng dụng quân sự đặc thù.