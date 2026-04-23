Lầu Năm Góc lên tiếng về thông tin eo biển Hormuz có thể bị phong tỏa 6 tháng

Theo nguồn tin, đánh giá tình báo nói trên được trình bày trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ trong một cuộc họp kín diễn ra vào ngày 21/4.

Bối cảnh chi tiết của cuộc họp hiện chưa được làm rõ. Tuy nhiên, đánh giá này một lần nữa cho thấy những hệ lụy kinh tế và chính trị sâu rộng mà một cuộc xung đột có thể gây ra. Tháng trước, CNN dẫn 4 nguồn tin cho biết một đánh giá nội bộ của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho thấy Iran có khả năng khiến tuyến hàng hải này bị phong tỏa trong khoảng từ 1 đến 6 tháng. Khi đó, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc khẳng định kịch bản này - đặc biệt là mốc thời gian dài nhất, vốn được xem là tình huống xấu nhất - không được xem xét một cách nghiêm túc.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Ngày 22/6, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nhấn mạnh rằng việc eo biển Hormuz bị đóng cửa trong 6 tháng là “không thể chấp nhận”.

“Việc truyền thông lựa chọn có chủ đích các thông tin bị rò rỉ, trong đó nhiều nội dung không chính xác, từ một cuộc họp mật là hành vi đưa tin thiếu trung thực. Như chúng tôi đã khẳng định vào tháng 3, một đánh giá không đồng nghĩa với việc kịch bản đó là khả thi. Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa trong 6 tháng là điều không thể xảy ra và hoàn toàn không thể chấp nhận đối với Bộ trưởng Quốc phòng”, người phát ngôn Sean Parnell nêu rõ.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không có “khung thời gian cụ thể” cho cuộc xung đột với Iran, đồng thời bác bỏ nhận định cho rằng các yếu tố chính trị đang chi phối cách tiếp cận của ông.

Trả lời phỏng vấn với trên Fox News, ông Trump khẳng định không có “áp lực về thời gian” đối với lệnh ngừng bắn vừa được gia hạn vào chiều 21/4 cũng như tiến trình nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Trước đó, ông từng dự đoán xung đột có thể kéo dài từ 4-6 tuần, song hiện đã bước sang tuần thứ tám.

“Mọi người nói tôi muốn kết thúc việc này vì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, điều đó không đúng”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của chính quyền là “đạt được một thỏa thuận tốt cho người dân Mỹ”.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran ngay cả khi gia hạn ngừng bắn, đồng thời gia tăng sức ép buộc Tehran phải đưa ra một đề xuất thống nhất nhằm nối lại đàm phán. Tới nay, Washington hầu như chưa nhận được tín hiệu phản hồi tích cực nào từ phía Iran.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống chưa đặt ra thời hạn cụ thể để chờ đợi đề xuất từ Tehran. “Cuối cùng, tiến độ đàm phán sẽ do Tổng thống quyết định”, bà nói.